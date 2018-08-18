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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9716971797189719

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:59

  change_pm написав:
  change_pm написав:
"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной

флай, я сподіваюсь ти зробиш висновки?

пісі. пам"ятаєш я тобі казав, що краще б ти взяв хрущік в центрі Києва* - ніж те, що ти набрав по іпенях?
ось, попередження саме про це - локейшн - локейшн - локейшн...

* грощі ті самі, що ти витратив і для твого концепту підходило - але в іншому напрямку...
не з іпенів в центр по різним гілкам ШРТ, а з центру в іпеня різними гілками...

знайшов
https://www.unn.com.ua/uk/news/1971565-v-ukrzaliznitsi-nazvali-termin-vidnovlennya-zaliznichnogo-mosta-z-irpenya-do-kiyeva
"Укрзалізниця" до 8 травня планує відновити залізничний міст на дистанції Київ - Ірпінь.

Є надія, що ще в травні запрацює ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:00

  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:06

  Hotab написав:
  flyman написав:Чисто математика.
Задача:
Було 52 млн. населення.
Стало 25 млн. (мінус 50%)
Житловий фонд знищено (дуже песимістична оцінка) на 10% (дуже песимістична оцінка

Взорвите мозг этому "математику".
В советское время было 2 магазина в городке, а стало 10-15 + АТБ. Количество населения в городке больше не стало. В чем же причина?
Может поймет, что в советское время 0.33л пепсиколу я пил раз в полгода, когда из Киева привозили, а сейчас хоть залейся любыми колами, пивом и разными рыбами.

Почему-то мух не понимает, что я вырос в семье из "много-детей" , и у меня не было не только своей комнаты, но и "детской комнаты " в принципе. А у меня сейчас хоромы 91 метр и взрослая дочка уже со своей квартирой. Может тогда что-то дойдет??
А заодно может поймет, что вместе с уменьшением населения исчезли сотни сел. А ещё тысячи с пустыми улицами.



ти хоч доказати що ціна х2 в Київі до довоєнних?
доказуй, до чого ці особисті випади?

Чи хто не мислить як хотаб уже ворог?

А що села зникли? Хатів нема зовсім-зовсім? Так само із смт. та райцентрами.

Навіть в Прип"яті і Чорнобилі стоїть нерухомість, якщо на те пішло.

І новобудов, звичайне не було останніх 30 років. Все деградувало, жовкло і відпадало.

В нас поки що не США із мільонами бездомних бомжів.
Нерухомості вільної достатньо. Інше питання, а яка там інфраструктура і як там з роботою.
flyman
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