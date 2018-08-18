Hotab написав:

flyman написав: Чисто математика.

Задача:

Було 52 млн. населення.

Стало 25 млн. (мінус 50%)

Житловий фонд знищено (дуже песимістична оцінка) на 10% (дуже песимістична оцінка Чисто математика.Задача:Було 52 млн. населення.Стало 25 млн. (мінус 50%)Житловий фонд знищено (дуже песимістична оцінка) на 10% (дуже песимістична оцінка

Взорвите мозг этому "математику".В советское время было 2 магазина в городке, а стало 10-15 + АТБ. Количество населения в городке больше не стало. В чем же причина?Может поймет, что в советское время 0.33л пепсиколу я пил раз в полгода, когда из Киева привозили, а сейчас хоть залейся любыми колами, пивом и разными рыбами.Почему-то мух не понимает, что я вырос в семье из "много-детей" , и у меня не было не только своей комнаты, но и "детской комнаты " в принципе. А у меня сейчас хоромы 91 метр и взрослая дочка уже со своей квартирой. Может тогда что-то дойдет??А заодно может поймет, что вместе с уменьшением населения исчезли сотни сел. А ещё тысячи с пустыми улицами.