Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50% Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
flyman написав:Чисто математика. Задача: Було 52 млн. населення. Стало 25 млн. (мінус 50%) Житловий фонд знищено (дуже песимістична оцінка) на 10% (дуже песимістична оцінка
Взорвите мозг этому "математику". В советское время было 2 магазина в городке, а стало 10-15 + АТБ. Количество населения в городке больше не стало. В чем же причина? Может поймет, что в советское время 0.33л пепсиколу я пил раз в полгода, когда из Киева привозили, а сейчас хоть залейся любыми колами, пивом и разными рыбами.
Почему-то мух не понимает, что я вырос в семье из "много-детей" , и у меня не было не только своей комнаты, но и "детской комнаты " в принципе. А у меня сейчас хоромы 91 метр и взрослая дочка уже со своей квартирой. Может тогда что-то дойдет?? А заодно может поймет, что вместе с уменьшением населения исчезли сотни сел. А ещё тысячи с пустыми улицами.
ти хоч доказати що ціна х2 в Київі до довоєнних? доказуй, до чого ці особисті випади?
Чи хто не мислить як хотаб уже ворог?
А що села зникли? Хатів нема зовсім-зовсім? Так само із смт. та райцентрами.
Навіть в Прип"яті і Чорнобилі стоїть нерухомість, якщо на те пішло.
І новобудов, звичайне не було останніх 30 років. Все деградувало, жовкло і відпадало.
В нас поки що не США із мільонами бездомних бомжів. Нерухомості вільної достатньо. Інше питання, а яка там інфраструктура і як там з роботою.
flyman написав:ти хоч доказати що ціна х2 в Київі до довоєнних?
Я хочу доказати, що примітивна математика "населення за 30 років впало на 50% (доречі воно так не впало) , а житло розбито на 10% означає , означає надлишок житла. Це примітивізм твого рівня. Бо тисячі хат в селах пусті і вони нікому не треба. А в містах - навпаки. То до чого твій примітивізм??
flyman написав:А що села зникли? Хатів нема зовсім-зовсім?
Так, зовсім. Їдь і поживи там. За останні 20 років в Україні зникли близько 500 сіл. Ще стільки ж є тільки на папері — люди там не живуть. Про це заявила завідувачка наукового відділу інституту демографії та соціальних досліджень імені НАН України Тетяна Заєць, повідомляє segodnya.ua.
flyman написав:ти хоч доказати що ціна х2 в Київі до довоєнних?
Я хочу доказати, що примітивна математика "населення за 30 років впало на 50% (доречі воно так не впало) , а житло розбито на 10% означає , означає надлишок житла. Це примітивізм твого рівня. Бо тисячі хат в селах пусті і вони нікому не треба. А в містах - навпаки. То до чого твій примітивізм??
flyman написав:А що села зникли? Хатів нема зовсім-зовсім?
Так, зовсім. Їдь і поживи там. За останні 20 років в Україні зникли близько 500 сіл. Ще стільки ж є тільки на папері — люди там не живуть. Про це заявила завідувачка наукового відділу інституту демографії та соціальних досліджень імені НАН України Тетяна Заєць, повідомляє segodnya.ua.
BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50% Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
flyman написав:ти хоч доказати що ціна х2 в Київі до довоєнних?
Я хочу доказати, що примітивна математика "населення за 30 років впало на 50% (доречі воно так не впало) , а житло розбито на 10% означає , означає надлишок житла. Це примітивізм твого рівня. Бо тисячі хат в селах пусті і вони нікому не треба. А в містах - навпаки. То до чого твій примітивізм??
flyman написав:А що села зникли? Хатів нема зовсім-зовсім?
Так, зовсім. Їдь і поживи там. За останні 20 років в Україні зникли близько 500 сіл. Ще стільки ж є тільки на папері — люди там не живуть. Про це заявила завідувачка наукового відділу інституту демографії та соціальних досліджень імені НАН України Тетяна Заєць, повідомляє segodnya.ua.
2018 рік.
Зникло село, то ще не значить там ніхто не живе, хати можуть стояти, а люди не жити в них весь час, або дачники, або живуть в теплу пору року. Навіть в зоні посиленого радіологічного контролю буває так, що села нема, а люди живуть в будинках.
flyman написав:ти хоч доказати що ціна х2 в Київі до довоєнних?
Я хочу доказати, що примітивна математика "населення за 30 років впало на 50% (доречі воно так не впало) , а житло розбито на 10% означає , означає надлишок житла. Це примітивізм твого рівня. Бо тисячі хат в селах пусті і вони нікому не треба. А в містах - навпаки. То до чого твій примітивізм??
flyman написав:А що села зникли? Хатів нема зовсім-зовсім?
Так, зовсім. Їдь і поживи там. За останні 20 років в Україні зникли близько 500 сіл. Ще стільки ж є тільки на папері — люди там не живуть. Про це заявила завідувачка наукового відділу інституту демографії та соціальних досліджень імені НАН України Тетяна Заєць, повідомляє segodnya.ua.
2018 рік.
Супер! Мрія соціопата! )))
хочу (як Натаха-Трибека) своє село на Поліссі, недалеко до ШРТ
flyman написав:Зникло село, то ще не значить там ніхто не живе, хати можуть стояти, а люди не жити в них весь час
Может ты включишь мозг?? Нема села - это нема света, магазина, транспорта, больницы, садика, школы, интернета и нередко даже мобильной связи. Там даже при наличии "100$ в месяц" жить невозможно. В шалаше в бучанском парке предпочтительнее: там половина из названного есть.