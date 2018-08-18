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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:45
Hotab написав: flyman написав:
Зникло село, то ще не значить там ніхто не живе, хати можуть стояти, а люди не жити в них весь час
Может ты включишь мозг?? Нема села - это нема света, магазина, транспорта, больницы, садика, школы, интернета и нередко даже мобильной связи.
Там даже при наличии "100$ в месяц" жить невозможно. В шалаше в бучанском парке предпочтительнее: там половина из названного есть.
тю, так в мене так і було на 90%
з січня на 100% після декомунізація лампи Ілліча
ти не думав чому так?
Чому в Польщі або Німеччині по іншому, чому там нема такої центроорієнтованості як в Україні?
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flyman
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:57
UA написав:
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
BIGor написав:
Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
Вы же вроде раньше писали адекватные вещи
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Damien
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:59
Чи є надія після відновлення комунікацій та транспортного зв'язку з Києвом здати вцілівший приватний будинок в Ірпені хоча б трохи дороще за комуналки?
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v0f41k
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:01
Damien написав: UA написав:
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
BIGor написав:
Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
Вы же вроде раньше писали адекватные вещи
От центра Киева до вражеской границы - 95 км.
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BIGor
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:32
v0f41k написав:
Чи є надія після відновлення комунікацій та транспортного зв'язку з Києвом здати вцілівший приватний будинок в Ірпені хоча б трохи дороще за комуналки?
Рано вы деньги считаете, Приходите через 2 недели, тогда скажу.
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vitaliian
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59
UA написав: BIGor написав:
Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
Фантазии. Если Киев не столица, то страна - не Украина. Максимум ВПК перенесут западнее и каккие-то одельные министерства. ИТ-шникам ЗУ не понравилась, почитайте ДОУ. Кто уедет, кто включит в диверсификацию настоящую Европу, а не ее эрзац.
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fox767676
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59
vitaliian
До кінця війни не в грошах справа. Квартіранти евакуювалися у Польщу, кинули все як є. Якщо зараз будинок стоїть порожній - розтянуть місцеві крадії побутову техніку, меблі, машину розберуть, все що у будинку, гаражі та на подвір'ї та потім залишуться порожні стіни.
Якщо хтось буде жити хоча б сплачуючи комуналку то будинок і майно збережеться.
Можливо тим хто приїхав розгрібати завали своєї зруйнованої хати та забрати вцілілі речі треба де переночувати.
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v0f41k
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