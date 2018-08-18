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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9717971897199720

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:45

  Hotab написав:
  flyman написав:Зникло село, то ще не значить там ніхто не живе, хати можуть стояти, а люди не жити в них весь час


Может ты включишь мозг?? Нема села - это нема света, магазина, транспорта, больницы, садика, школы, интернета и нередко даже мобильной связи.
Там даже при наличии "100$ в месяц" жить невозможно. В шалаше в бучанском парке предпочтительнее: там половина из названного есть.

тю, так в мене так і було на 90%
з січня на 100% після декомунізація лампи Ілліча
ти не думав чому так?

Чому в Польщі або Німеччині по іншому, чому там нема такої центроорієнтованості як в Україні?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:57

  UA написав:
  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.

Вы же вроде раньше писали адекватные вещи
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чи є надія після відновлення комунікацій та транспортного зв'язку з Києвом здати вцілівший приватний будинок в Ірпені хоча б трохи дороще за комуналки?
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:01

  Damien написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.

Вы же вроде раньше писали адекватные вещи

От центра Киева до вражеской границы - 95 км.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:32

  v0f41k написав:Чи є надія після відновлення комунікацій та транспортного зв'язку з Києвом здати вцілівший приватний будинок в Ірпені хоча б трохи дороще за комуналки?

Рано вы деньги считаете, Приходите через 2 недели, тогда скажу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59

  UA написав:
  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.


Фантазии. Если Киев не столица, то страна - не Украина. Максимум ВПК перенесут западнее и каккие-то одельные министерства. ИТ-шникам ЗУ не понравилась, почитайте ДОУ. Кто уедет, кто включит в диверсификацию настоящую Европу, а не ее эрзац.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59

vitaliian
До кінця війни не в грошах справа. Квартіранти евакуювалися у Польщу, кинули все як є. Якщо зараз будинок стоїть порожній - розтянуть місцеві крадії побутову техніку, меблі, машину розберуть, все що у будинку, гаражі та на подвір'ї та потім залишуться порожні стіни.
Якщо хтось буде жити хоча б сплачуючи комуналку то будинок і майно збережеться.
Можливо тим хто приїхав розгрібати завали своєї зруйнованої хати та забрати вцілілі речі треба де переночувати.
v0f41k
 
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