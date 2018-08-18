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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9718971997209721>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:01

  Damien написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.

Вы же вроде раньше писали адекватные вещи

От центра Киева до вражеской границы - 95 км.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:32

  v0f41k написав:Чи є надія після відновлення комунікацій та транспортного зв'язку з Києвом здати вцілівший приватний будинок в Ірпені хоча б трохи дороще за комуналки?

Рано вы деньги считаете, Приходите через 2 недели, тогда скажу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59

  UA написав:
  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.


Фантазии. Если Киев не столица, то страна - не Украина. Максимум ВПК перенесут западнее и каккие-то одельные министерства. ИТ-шникам ЗУ не понравилась, почитайте ДОУ. Кто уедет, кто включит в диверсификацию настоящую Европу, а не ее эрзац.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59

vitaliian
До кінця війни не в грошах справа. Квартіранти евакуювалися у Польщу, кинули все як є. Якщо зараз будинок стоїть порожній - розтянуть місцеві крадії побутову техніку, меблі, машину розберуть, все що у будинку, гаражі та на подвір'ї та потім залишуться порожні стіни.
Якщо хтось буде жити хоча б сплачуючи комуналку то будинок і майно збережеться.
Можливо тим хто приїхав розгрібати завали своєї зруйнованої хати та забрати вцілілі речі треба де переночувати.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:27

  vitaliian написав:
  Hotab написав:приятеля в соседнем доме (в Гостомеле) уже после ухода орков кто-то залез, порезал ножом кожаный диван , и в телек размером пару метров (на всю стену) воткнули нож. Свои
сейчас в ирпенских пабликах таких историй как грязи. Я бы не поверил, если бы позапрошлой ночью в моем ЖК не слили у всех машин топливо. Тоже "свои".


Какой-то процент таких ушлепков всегда был и есть во всех даже более цивилизованных обществах.
Надо стремиться, чтобы их было примерно +/-0%.
Могу сказать, что от развала совка до настоящего момента прогресс в нужном направлении разительный.
В раше он как был так и остался. Как на бытовом так и на псевдогосударственном (напомню, что я не считаю рашу территорией, обладающей правами государства с 2014 года. Хотя следовало с 08.08.08, тут каюсь, не торкнуло так) уровне.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:31

  UA написав:
  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.

Смешно. Хоть и не смешно. Но смешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:35

  fox767676 написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.

Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.


Фантазии. Если Киев не столица, то страна - не Украина. Максимум ВПК перенесут западнее и каккие-то одельные министерства. ИТ-шникам ЗУ не понравилась, почитайте ДОУ. Кто уедет, кто включит в диверсификацию настоящую Европу, а не ее эрзац.

Да ничего переносить не будут. Создадут/усилят системы ПВО, поставят РЛС в приграничных районах, так, чтобы мы видели орков в момент когда они с аэродрома только взлетают/ракеты запускают. Да и все. Но на ПВО пойдут огромные деньги. На ПКО, если не уипут еще в эту войну весь чероморский флот орков - тоже. Но мне кажется что вероятность что и ЧФ и крымский мост перестанут существовать еще в эту войну - выше 50%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:38

airmax78

Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:45

  fox767676 написав:airmax78

Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.

і як це виглядатиме, Малишева в Тернопіль замість бувшого комбайнового заводу, а Турбоатом замість ЛАЗа?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:53

  flyman написав:
  fox767676 написав:airmax78

Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.

і як це виглядатиме, Малишева в Тернопіль замість бувшого комбайнового заводу, а Турбоатом замість ЛАЗа?


Є заперечення ? :)

- Придет время, и здесь тоже, как на Донбассе, вырастут новые заводы, и люди будут нам благодарны за то, что мы первыми начали готовить для них кадры! — сказал Полевой.
- Дурниці! - огризнулася Печериця. – Ніхто не дасть вам обкурити синє небо Поділля димом заводів.
- Посмотрим! - упрямо сказал Полевой, как рассказывал нам Коломеец, он даже стиснул зубы, чтобы не выругаться. (Владимир Беляев. Старая крепость)
fox767676
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