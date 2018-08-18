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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:01
Damien написав: UA написав:
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
BIGor написав:
Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
Вы же вроде раньше писали адекватные вещи
От центра Киева до вражеской границы - 95 км.
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BIGor
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:32
v0f41k написав:
Чи є надія після відновлення комунікацій та транспортного зв'язку з Києвом здати вцілівший приватний будинок в Ірпені хоча б трохи дороще за комуналки?
Рано вы деньги считаете, Приходите через 2 недели, тогда скажу.
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vitaliian
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59
UA написав: BIGor написав:
Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
Фантазии. Если Киев не столица, то страна - не Украина. Максимум ВПК перенесут западнее и каккие-то одельные министерства. ИТ-шникам ЗУ не понравилась, почитайте ДОУ. Кто уедет, кто включит в диверсификацию настоящую Европу, а не ее эрзац.
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fox767676
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:59
vitaliian
До кінця війни не в грошах справа. Квартіранти евакуювалися у Польщу, кинули все як є. Якщо зараз будинок стоїть порожній - розтянуть місцеві крадії побутову техніку, меблі, машину розберуть, все що у будинку, гаражі та на подвір'ї та потім залишуться порожні стіни.
Якщо хтось буде жити хоча б сплачуючи комуналку то будинок і майно збережеться.
Можливо тим хто приїхав розгрібати завали своєї зруйнованої хати та забрати вцілілі речі треба де переночувати.
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v0f41k
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:27
vitaliian написав: Hotab написав:
приятеля в соседнем доме (в Гостомеле) уже после ухода орков кто-то залез, порезал ножом кожаный диван , и в телек размером пару метров (на всю стену) воткнули нож. Свои
сейчас в ирпенских пабликах таких историй как грязи. Я бы не поверил, если бы позапрошлой ночью в моем ЖК не слили у всех машин топливо. Тоже "свои".
Какой-то процент таких ушлепков всегда был и есть во всех даже более цивилизованных обществах.
Надо стремиться, чтобы их было примерно +/-0%.
Могу сказать, что от развала совка до настоящего момента прогресс в нужном направлении разительный.
В раше он как был так и остался. Как на бытовом так и на псевдогосударственном (напомню, что я не считаю рашу территорией, обладающей правами государства с 2014 года. Хотя следовало с 08.08.08, тут каюсь, не торкнуло так) уровне.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:31
UA написав: BIGor написав:
Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
Смешно. Хоть и не смешно. Но смешно.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:35
fox767676 написав: UA написав: BIGor написав:
Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50%
Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
Фантазии. Если Киев не столица, то страна - не Украина. Максимум ВПК перенесут западнее и каккие-то одельные министерства. ИТ-шникам ЗУ не понравилась, почитайте ДОУ. Кто уедет, кто включит в диверсификацию настоящую Европу, а не ее эрзац.
Да ничего переносить не будут. Создадут/усилят системы ПВО, поставят РЛС в приграничных районах, так, чтобы мы видели орков в момент когда они с аэродрома только взлетают/ракеты запускают. Да и все. Но на ПВО пойдут огромные деньги. На ПКО, если не уипут еще в эту войну весь чероморский флот орков - тоже. Но мне кажется что вероятность что и ЧФ и крымский мост перестанут существовать еще в эту войну - выше 50%.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:38
airmax78
Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:45
fox767676 написав:airmax78
Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.
і як це виглядатиме, Малишева в Тернопіль замість бувшого комбайнового заводу, а Турбоатом замість ЛАЗа?
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flyman
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:53
flyman написав: fox767676 написав:airmax78
Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.
і як це виглядатиме, Малишева в Тернопіль замість бувшого комбайнового заводу, а Турбоатом замість ЛАЗа?
Є заперечення ?
- Придет время, и здесь тоже, как на Донбассе, вырастут новые заводы, и люди будут нам благодарны за то, что мы первыми начали готовить для них кадры! — сказал Полевой.
- Дурниці! - огризнулася Печериця. – Ніхто не дасть вам обкурити синє небо Поділля димом заводів.
- Посмотрим! - упрямо сказал Полевой, как рассказывал нам Коломеец, он даже стиснул зубы, чтобы не выругаться. (Владимир Беляев. Старая крепость)
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