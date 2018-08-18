Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:27

vitaliian написав: Hotab написав: приятеля в соседнем доме (в Гостомеле) уже после ухода орков кто-то залез, порезал ножом кожаный диван , и в телек размером пару метров (на всю стену) воткнули нож. Свои приятеля в соседнем доме (в Гостомеле) уже после ухода орков кто-то залез, порезал ножом кожаный диван , и в телек размером пару метров (на всю стену) воткнули нож. Свои сейчас в ирпенских пабликах таких историй как грязи. Я бы не поверил, если бы позапрошлой ночью в моем ЖК не слили у всех машин топливо. Тоже "свои". сейчас в ирпенских пабликах таких историй как грязи. Я бы не поверил, если бы позапрошлой ночью в моем ЖК не слили у всех машин топливо. Тоже "свои".

Какой-то процент таких ушлепков всегда был и есть во всех даже более цивилизованных обществах.Надо стремиться, чтобы их было примерно +/-0%.Могу сказать, что от развала совка до настоящего момента прогресс в нужном направлении разительный.В раше он как был так и остался. Как на бытовом так и на псевдогосударственном (напомню, что я не считаю рашу территорией, обладающей правами государства с 2014 года. Хотя следовало с 08.08.08, тут каюсь, не торкнуло так) уровне.