Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:11

fox767676 написав: airmax78



Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки

Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ. Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшкиНо ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.

Совсем нет. Ну что, завод Малышева или КБ Луч как-то бы пострадало несмотря на то, что находятся недалеко от границы, если бы Киев и Харьков закрывала насыщенная система ПВО? Или они были бы в большей безопасности если бы были во Львове? Нет ведь. При наличии у орков ракет, которые могут лететь 2-3-5 тыс. км - неважно где находятся наши предприятия ВПК. Более того, учитывая что Киев и другие города-миллионники в любом случае надо закрывать максимально плотно - размещать в них предприятия ВПК даже более целесообразно чем переносить куда-то хз куда в лес на Закарпатье, где нет них и них не будет, и безопасности это не добавляет.