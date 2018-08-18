Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.
Совсем нет. Ну что, завод Малышева или КБ Луч как-то бы пострадало несмотря на то, что находятся недалеко от границы, если бы Киев и Харьков закрывала насыщенная система ПВО? Или они были бы в большей безопасности если бы были во Львове? Нет ведь. При наличии у орков ракет, которые могут лететь 2-3-5 тыс. км - неважно где находятся наши предприятия ВПК. Более того, учитывая что Киев и другие города-миллионники в любом случае надо закрывать максимально плотно - размещать в них предприятия ВПК даже более целесообразно чем переносить куда-то хз куда в лес на Закарпатье, где нет них и них не будет, и безопасности это не добавляет.
Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.
і як це виглядатиме, Малишева в Тернопіль замість бувшого комбайнового заводу, а Турбоатом замість ЛАЗа?
Є заперечення ?
- Придет время, и здесь тоже, как на Донбассе, вырастут новые заводы, и люди будут нам благодарны за то, что мы первыми начали готовить для них кадры! — сказал Полевой. - Дурниці! - огризнулася Печериця. – Ніхто не дасть вам обкурити синє небо Поділля димом заводів. - Посмотрим! - упрямо сказал Полевой, как рассказывал нам Коломеец, он даже стиснул зубы, чтобы не выругаться. (Владимир Беляев. Старая крепость)
Столица не будет перенесена из Киева по политическим соображениям в любом случае, даже если он будет разрушен поболее Марика(единственное исключение - Киев полностью и надолго захвачен врагом). Как-то даже смешно наблюдать, что кому-то в голову на этом форуме приходит иное. Ладно еще Bigor, он и раньше не отличался адекватностью в оценках по теме недвижимости. Но UA?
Damien написав:Столица не будет перенесена из Киева по политическим соображениям в любом случае, даже если он будет разрушен поболее Марика(единственное исключение - Киев полностью и надолго захвачен врагом). Как-то даже смешно наблюдать, что кому-то в голову на этом форуме приходит иное. Ладно еще Bigor, он и раньше не отличался адекватностью в оценках по теме недвижимости. Но UA?
А ты кто такой что бы оценки расставлять? Експерд?
Damien написав:Столица не будет перенесена из Киева по политическим соображениям в любом случае, даже если он будет разрушен поболее Марика(единственное исключение - Киев полностью и надолго захвачен врагом). Как-то даже смешно наблюдать, что кому-то в голову на этом форуме приходит иное. Ладно еще Bigor, он и раньше не отличался адекватностью в оценках по теме недвижимости. Но UA?
airmax78 написав:Да ничего переносить не будут. Создадут/усилят системы ПВО, поставят РЛС в приграничных районах, так, чтобы мы видели орков в момент когда они с аэродрома только взлетают/ракеты запускают. Да и все. Но на ПВО пойдут огромные деньги. На ПКО, если не уипут еще в эту войну весь чероморский флот орков - тоже. Но мне кажется что вероятность что и ЧФ и крымский мост перестанут существовать еще в эту войну - выше 50%.