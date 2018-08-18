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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9718971997209721

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:11

  fox767676 написав:airmax78

Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.

Совсем нет. Ну что, завод Малышева или КБ Луч как-то бы пострадало несмотря на то, что находятся недалеко от границы, если бы Киев и Харьков закрывала насыщенная система ПВО? Или они были бы в большей безопасности если бы были во Львове? Нет ведь. При наличии у орков ракет, которые могут лететь 2-3-5 тыс. км - неважно где находятся наши предприятия ВПК. Более того, учитывая что Киев и другие города-миллионники в любом случае надо закрывать максимально плотно - размещать в них предприятия ВПК даже более целесообразно чем переносить куда-то хз куда в лес на Закарпатье, где нет них и них не будет, и безопасности это не добавляет.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:13

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:airmax78

Думаю вместо всего этого бреда с гарантиями безопасности сторгуются на поставки в изобилии новых систем ПВО от Британии и США (как типа гарантов будапештствкого меморандума) + еще какие-то плюшки
Но ВПК , КБ всякие точно будут развивать подальше от северо-вочточных границ.

і як це виглядатиме, Малишева в Тернопіль замість бувшого комбайнового заводу, а Турбоатом замість ЛАЗа?


Є заперечення ? :)

- Придет время, и здесь тоже, как на Донбассе, вырастут новые заводы, и люди будут нам благодарны за то, что мы первыми начали готовить для них кадры! — сказал Полевой.
- Дурниці! - огризнулася Печериця. – Ніхто не дасть вам обкурити синє небо Поділля димом заводів.
- Посмотрим! - упрямо сказал Полевой, как рассказывал нам Коломеец, он даже стиснул зубы, чтобы не выругаться. (Владимир Беляев. Старая крепость)

Печериця дело говорил этим дол6ое6ам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еще один фактор, почему нужно переносить столицу подальше от границы с РФ (напр. в Хмельницкий или Винница)
https://forbes.ua/inside/navkolo-kieva- ... 42022-5332
Навколо Києва знищено 400 000 кв. м складів найбільших компаній України. Постраждали АТБ, Фармак, Fozzy та інші. Як вони перебудовують свій бізнес
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:58

Столица не будет перенесена из Киева по политическим соображениям в любом случае, даже если он будет разрушен поболее Марика(единственное исключение - Киев полностью и надолго захвачен врагом).
Как-то даже смешно наблюдать, что кому-то в голову на этом форуме приходит иное.
Ладно еще Bigor, он и раньше не отличался адекватностью в оценках по теме недвижимости. Но UA?
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:00

  Damien написав:Столица не будет перенесена из Киева по политическим соображениям в любом случае, даже если он будет разрушен поболее Марика(единственное исключение - Киев полностью и надолго захвачен врагом).
Как-то даже смешно наблюдать, что кому-то в голову на этом форуме приходит иное.
Ладно еще Bigor, он и раньше не отличался адекватностью в оценках по теме недвижимости. Но UA?

А ты кто такой что бы оценки расставлять? Експерд?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:00

  Damien написав:Столица не будет перенесена из Киева по политическим соображениям в любом случае, даже если он будет разрушен поболее Марика(единственное исключение - Киев полностью и надолго захвачен врагом).
Как-то даже смешно наблюдать, что кому-то в голову на этом форуме приходит иное.
Ладно еще Bigor, он и раньше не отличался адекватностью в оценках по теме недвижимости. Но UA?

Киев это святое место
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:01

  airmax78 написав:Да ничего переносить не будут. Создадут/усилят системы ПВО, поставят РЛС в приграничных районах, так, чтобы мы видели орков в момент когда они с аэродрома только взлетают/ракеты запускают. Да и все. Но на ПВО пойдут огромные деньги. На ПКО, если не уипут еще в эту войну весь чероморский флот орков - тоже. Но мне кажется что вероятность что и ЧФ и крымский мост перестанут существовать еще в эту войну - выше 50%.

Вы это сидя на скамейке перед Шенбрунном пишите?
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