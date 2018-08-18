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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9717971897199720

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:54

  Олежан написав:как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?

Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне
Zebra
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2
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:17

  Zebra написав:
  Олежан написав:как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?

Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне

а дрг і птрк? може місцеве і запрацює, а західне десь тільки в 23 році...

ез фор мі - я буду на Жешув на аутокарі, а потім кудись літикувати - а ві можете ризикувати...
change_pm
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:21

  change_pm написав:
  Zebra написав:
  Олежан написав:как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?

Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне

а дрг і птрк? може місцеве і запрацює, а західне десь тільки в 23 році...

ез фор мі - я буду на Жешув на аутокарі, а потім кудись літикувати - а ві можете ризикувати...

звичайно коли країна наповнена ручними протиповітряними комплексами у кількості декілької тисяч одиниць - я взагалі в літак не сяду найближчим часом, але є люди якім пофіг, все одно смерть буде майже миттєва
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:33

  Zebra написав:звичайно коли країна наповнена ручними протиповітряними комплексами у кількості декілької тисяч одиниць - я взагалі в літак не сяду найближчим часом, але є люди якім пофіг, все одно смерть буде майже миттєва

як прям в дзеркало подививсі...

а ріспетка чі Олежана ні жалка, хай собі літакує з Бориспіля...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:42

  change_pm написав:
  Zebra написав:
  Олежан написав:как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?

Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне

а дрг і птрк? може місцеве і запрацює, а західне десь тільки в 23 році...

ез фор мі - я буду на Жешув на аутокарі, а потім кудись літикувати - а ві можете ризикувати...

В Ясьонку теж небезпечно буде аутокаром їхати Джавеліном можуть поцілити під Яворовом.
Bolt
 
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