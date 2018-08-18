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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:24
как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?
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Олежан
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:54
Олежан написав:
как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?
Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне
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Zebra
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2
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:17
Zebra написав: Олежан написав:
как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?
Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне
а дрг і птрк? може місцеве і запрацює, а західне десь тільки в 23 році...
ез фор мі - я буду на Жешув на аутокарі, а потім кудись літикувати - а ві можете ризикувати...
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1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:21
change_pm написав: Zebra написав: Олежан написав:
как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?
Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне
а дрг і птрк? може місцеве і запрацює, а західне десь тільки в 23 році...
ез фор мі - я буду на Жешув на аутокарі, а потім кудись літикувати - а ві можете ризикувати...
звичайно коли країна наповнена ручними протиповітряними комплексами у кількості декілької тисяч одиниць - я взагалі в літак не сяду найближчим часом, але є люди якім пофіг, все одно смерть буде майже миттєва
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2
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:33
Zebra написав:
звичайно коли країна наповнена ручними протиповітряними комплексами у кількості декілької тисяч одиниць - я взагалі в літак не сяду найближчим часом
, але є люди якім пофіг, все одно смерть буде майже миттєва
як прям в дзеркало подививсі...
а ріспетка чі Олежана ні жалка, хай собі літакує з Бориспіля...
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1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:42
change_pm написав: Zebra написав: Олежан написав:
как думаете,в этом году авиа сообщение заработает?
Если Борисполь и Жуляны уцелели - вполне
а дрг і птрк? може місцеве і запрацює, а західне десь тільки в 23 році...
ез фор мі - я буду на Жешув на аутокарі, а потім кудись літикувати - а ві можете ризикувати...
В Ясьонку теж небезпечно буде аутокаром їхати Джавеліном можуть поцілити під Яворовом.
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Bolt
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