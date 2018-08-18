Додано: Суб 09 кві, 2022 15:23

beee написав: Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате) Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате)

в ирпенских чатах тоже была это истерия, но когда тровцы начали докапываться до конкретики оказалось никто ничего не видел просто ему кто репостнул инфу а тот кто репостнул тоже ничего не видел. В маленьком Ирпене если 10-20 человек не видели значит 99% этого и не было.Идёт загон как с метками на крышах, сколько идиотов лазили с ведрами по крышам и засыпали их песком, потом оказалось что метки - развод лохов.Ещё одна свежая истерия распространяется типа объявление про бесплатный ремонт МПО. Ага, их только на Ирпень надо десяток тысяч, минимум на 10 млн грн, но всегда найдется идиот который поверит и сделает репост. И оно как вирус скачет из паблика в паблик.Было же, звонили что вы что то там выиграли. Уже все забыли и ведутся на новые фейки.Эта инфа - игра на нервах, люди бояться за свои телевизоры и их кормят соответствующими страшилками, у людей выбиты окна и соответственно их кормят сказками про бесплатный ремонт МПО.Почему я в это не верю, во первых среди военных полиции и ТД есть порядочные люди которые не будут такое укрывать, во вторых это один два мародера могут уйти незамеченными а группа на авто тем более на грузовом или автобусе нереально.В третьих есть шанс нарваться на вооруженных тро что тогда делать, говорить это не мы? И САМОЕ ГЛАВНОЕ если бы такое было и был хоть один живой свидетель, об этом бы писали все ТГ каналы особенно вражеские.Индивидуально воровство имеет место, у нас в ЖК ночью со всех авто слили топливо. По городу куча машин стоит без колес.