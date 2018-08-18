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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 кві, 2022 14:35
Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате).
После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения.
Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши
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beee
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Додано: Суб 09 кві, 2022 14:49
beee написав:
Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате).
После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения.
Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши
СБУ бот работает, проверено. Видео загрузите, район и время укажите. И у своих ногу прострелят за такое.
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stm
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Додано: Суб 09 кві, 2022 14:52
stm написав: beee написав:
Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате).
После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения.
Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши
СБУ бот работает, проведено. Видео загрузите, район и время укажите. И у своих ногу прострелят за такое.
Сбу вызвал один из соседей. Но что-то подозрительно удалил все фотки и сообщения. И как-то пропал)).
Кто-то пытается прорваться, оценить масштабы ворованного. Может разобрались уже. Никто пока не знает.
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beee
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Додано: Суб 09 кві, 2022 15:01
beee написав: stm написав: beee написав:
Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате).
После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения.
Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши
СБУ бот работает, проведено. Видео загрузите, район и время укажите. И у своих ногу прострелят за такое.
Сбу вызвал один из соседей. Но что-то подозрительно удалил все фотки и сообщения. И как-то пропал)).
Кто-то пытается прорваться, оценить масштабы ворованного. Может разобрались уже. Никто пока не знает.
Из бота удалил фотки? Верю ) Часть своих из ТРО знаю лично, и знаю как они относятся к мародёрам всех мастей в военное время.
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stm
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Додано: Суб 09 кві, 2022 15:08
Не, не из бота, а из чата жителей.
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beee
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Додано: Суб 09 кві, 2022 15:23
beee написав:
Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате)
в ирпенских чатах тоже была это истерия, но когда тровцы начали докапываться до конкретики оказалось никто ничего не видел просто ему кто репостнул инфу а тот кто репостнул тоже ничего не видел. В маленьком Ирпене если 10-20 человек не видели значит 99% этого и не было.
Идёт загон как с метками на крышах, сколько идиотов лазили с ведрами по крышам и засыпали их песком, потом оказалось что метки - развод лохов.
Ещё одна свежая истерия распространяется типа объявление про бесплатный ремонт МПО. Ага, их только на Ирпень надо десяток тысяч, минимум на 10 млн грн, но всегда найдется идиот который поверит и сделает репост. И оно как вирус скачет из паблика в паблик.
Было же, звонили что вы что то там выиграли. Уже все забыли и ведутся на новые фейки.
Эта инфа - игра на нервах, люди бояться за свои телевизоры и их кормят соответствующими страшилками, у людей выбиты окна и соответственно их кормят сказками про бесплатный ремонт МПО.
Почему я в это не верю, во первых среди военных полиции и ТД есть порядочные люди которые не будут такое укрывать, во вторых это один два мародера могут уйти незамеченными а группа на авто тем более на грузовом или автобусе нереально.
В третьих есть шанс нарваться на вооруженных тро что тогда делать, говорить это не мы? И САМОЕ ГЛАВНОЕ если бы такое было и был хоть один живой свидетель, об этом бы писали все ТГ каналы особенно вражеские.
Индивидуально воровство имеет место, у нас в ЖК ночью со всех авто слили топливо. По городу куча машин стоит без колес.
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vitaliian
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