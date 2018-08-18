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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 кві, 2022 20:37
UA написав: beee написав:Не хочется такое писать,
но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате).
После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения.
Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши
Не хочется, так не пишите. Вроде вы опытный и грамотный человек, а на дешёвый фокус в информ войне ведетесь.
Это xуйня.
В одной группе Фейсбука написали, что украинские военные подкладывают заминированные игрушки на детские площадки в Киеве.
Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то
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Додано: Суб 09 кві, 2022 20:47
beee написав:
Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то
Местные мародеры приказали Головам молчать? Ну-ну.
Почти все зажиточные дома к северу и западу от Киева были разграблены ещё 10-20 дней назад.
Можете поискать свое имущество на Авито.
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