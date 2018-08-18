Додано: Суб 09 кві, 2022 21:38

beee написав: Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё. Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.

beee написав: Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то

КамАЗы у местных мародеров? Такого я ещё не слышал.Ни один владелец эвакуатора не попался на угоне авто, хотя им то угнать проще всего. Но то что проще, не всегда логичнее. У тех у кого есть КамАЗ вероятнее всего есть свой бизнес, ему ваши ковры с телевизорами... как зайцу кеды. На КАМАЗе можно зарабатывать от 1к в день особо не напрягаясь.Воруют как правило те, кто не хочет работать, у них нет и не может быть камаза или эвакуатора по определению.