Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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beee написав:Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате). После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё. Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения. Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши
Не хочется, так не пишите. Вроде вы опытный и грамотный человек, а на дешёвый фокус в информ войне ведетесь. Это xуйня. В одной группе Фейсбука написали, что украинские военные подкладывают заминированные игрушки на детские площадки в Киеве.
Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то
beee написав:Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате). После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё. Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения. Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши
Это глупый вброс, причем рассчитаный на русский менталитет. Люди, сидят далеко от дома и ведутся на всякую чушь.
А ну если у меня и соседей взломаны дома и техники нет, то да, это вброс. Вам же там виднее. Сегодня пустили несколько жителей и все фотки уже есть. Ноутбуки, электроника, авто и т.д. Будем разбираться, кто это был Кстати, генератор я свой отдал бойцам и рад, что он им пригодился
даже фотки вашего взломанного дома тут не проканают.
надо фотки вот этого "Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё".
Но их (фоток) у вас нет, поэтому просто перестаньте тратить наше время, ваш фейл засчитан.
beee написав:Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
beee написав:Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то
КамАЗы у местных мародеров? Такого я ещё не слышал.
Ни один владелец эвакуатора не попался на угоне авто, хотя им то угнать проще всего. Но то что проще, не всегда логичнее. У тех у кого есть КамАЗ вероятнее всего есть свой бизнес, ему ваши ковры с телевизорами... как зайцу кеды. На КАМАЗе можно зарабатывать от 1к в день особо не напрягаясь.
Воруют как правило те, кто не хочет работать, у них нет и не может быть камаза или эвакуатора по определению.
Перед отступлением свинособаки "обследовали" практически каждый дом к северу и западу от Киева. ПС Думаю желающих покупать новую технику Miele в приграничных с рф районах больше не будет. Могут повторить.