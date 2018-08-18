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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9718971997209721

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:37

  UA написав:
  beee написав:Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате).
После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения.
Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши

Не хочется, так не пишите. Вроде вы опытный и грамотный человек, а на дешёвый фокус в информ войне ведетесь.
Это xуйня.
В одной группе Фейсбука написали, что украинские военные подкладывают заминированные игрушки на детские площадки в Киеве.

Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:47

  beee написав:Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то

Местные мародеры приказали Головам молчать? Ну-ну.
Почти все зажиточные дома к северу и западу от Киева были разграблены ещё 10-20 дней назад.
Можете поискать свое имущество на Авито.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:24

  beee написав:
  Evgeniy__1 написав:
  beee написав:Не хочется такое писать, но у нас в нескольких городках мы немного в шоке (в общем чате).
После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
Соседи было начали суетиться, неизвестно кто пригрозил головам. Сказали молчать пока не награбят. Если полезем- расценят как дрг и стреляют без предупреждения.
Кто грабит, кто покрывает неясно. Одни говорят тро и военные. Какие военные, может ряженные, фиг знает. В голове не укладывается, если это наши

Это глупый вброс, причем рассчитаный на русский менталитет. Люди, сидят далеко от дома и ведутся на всякую чушь.

А ну если у меня и соседей взломаны дома и техники нет, то да, это вброс. Вам же там виднее.
Сегодня пустили несколько жителей и все фотки уже есть. Ноутбуки, электроника, авто и т.д. Будем разбираться, кто это был
Кстати, генератор я свой отдал бойцам и рад, что он им пригодился


даже фотки вашего взломанного дома тут не проканают.

надо фотки вот этого "Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё".

Но их (фоток) у вас нет, поэтому просто перестаньте тратить наше время, ваш фейл засчитан.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:38

  beee написав:Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё.
  beee написав:Да никто ж не пишет, что это ВСУ. Мародёры местные какие-то
КамАЗы у местных мародеров? Такого я ещё не слышал.

Ни один владелец эвакуатора не попался на угоне авто, хотя им то угнать проще всего. Но то что проще, не всегда логичнее. У тех у кого есть КамАЗ вероятнее всего есть свой бизнес, ему ваши ковры с телевизорами... как зайцу кеды. На КАМАЗе можно зарабатывать от 1к в день особо не напрягаясь.

Воруют как правило те, кто не хочет работать, у них нет и не может быть камаза или эвакуатора по определению.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:50

Время всё рассудит. Фейл, не фейл.
Мне плевать на имущество. Кому-то оно нужнее.
Главное, что живы остались.
хотелось поднять этот вопрос публично, может кому-то поможет
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 01:30

beee , в какие даты по Вашим данным происходило мародерство?
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 08:09

  vitaliian написав:Зображення

Интересно, что могут все-таки построить мост за 7 дней и за 500 тыс. грн (шесть труб, песок, щебень и работы).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:23

  BIGor написав:Интересно, что могут все-таки построить мост за 7 дней и за 500 тыс. грн (шесть труб, песок, щебень и работы)
Украина страна больших возможностей! Ирпень ещё не раз всех удивит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:36

  baraka написав:даже фотки вашего взломанного дома тут не проканают.

надо фотки вот этого "Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё".

Но их (фоток) у вас нет, поэтому просто перестаньте тратить наше время, ваш фейл засчитан.


как российские мародеры "обносят" квартиру в Ирпене
https://www.rbc.ua/rus/styler/poyavilos ... 72158.html

Перед отступлением свинособаки "обследовали" практически каждый дом к северу и западу от Киева.
ПС Думаю желающих покупать новую технику Miele в приграничных с рф районах больше не будет. Могут повторить.
UA
 
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