Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я про мародёрство удалил всё. сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль. а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других. вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.
Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки. такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик. в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс? или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
beee написав:я про мародёрство удалил всё. сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль. а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других. вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.
Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки. такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик. в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс? или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
beee написав:я про мародёрство удалил всё. сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль. а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других. вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.
Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки. такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик. в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс? или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
есть куча тем на ютубе по мини-домам
да я в курсе, спс. вопрос к аналитикам. будет ли спрос.