Додано: Нед 10 кві, 2022 12:14

я про мародёрство удалил всё.

сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль.

а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других.

вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.



Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки.

такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик.

в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс?

или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?