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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9719972097219722

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:47

  baraka написав:
  UA написав:
  baraka написав:даже фотки вашего взломанного дома тут не проканают.

надо фотки вот этого "Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё".

Но их (фоток) у вас нет, поэтому просто перестаньте тратить наше время, ваш фейл засчитан.


как российские мародеры "обносят" квартиру в Ирпене
https://www.rbc.ua/rus/styler/poyavilos ... 72158.html

Перед отступлением свинособаки "обследовали" практически каждый дом к северу и западу от Киева.


ПС Думаю желающих покупать новую технику Miele в приграничных с рф районах больше не будет. Могут повторить.


биии писал, что мародёрят именно наши в больших масштабах с согласия тро/армии на месте. Вот его слова.

"После ухода рашистов, территории закрыли (для разминирования). Подогнали не просто бусы, а камазы и вывозят всё- техника, мебель- всё."

предоставить какие-либо пруфы он не смог


http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/6/0/3509063.jpg
KOKS
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:14

я про мародёрство удалил всё.
сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль.
а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других.
вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.

Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки.
такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик.
в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс?
или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:26

  beee написав:я про мародёрство удалил всё.
сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль.
а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других.
вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.

Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки.
такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик.
в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс?
или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?


есть куча тем на ютубе по мини-домам
KOKS
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:31

  KOKS написав:
  beee написав:я про мародёрство удалил всё.
сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль.
а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других.
вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.

Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки.
такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик.
в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс?
или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?


есть куча тем на ютубе по мини-домам

да я в курсе, спс.
вопрос к аналитикам. будет ли спрос.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:35

  beee написав:, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс?
пример из другой отрасли, я турист со стажем много лет собираюсь построить Автодом, на базе 5ти тонника или автобуса. В этом году таки соберусь.

В Украине почти никто этим не занимается. По этой же причине практически нет организованных кемпингов с подачей э/э и воды.

Народ по старинке снимает комнаты / отели у моря, хотя свой Автодом намного комфортнее и приятнее. А те вагончики что продаются в основном используются как строительные бытовки.

Имхо единственная аудитория таких домов это строители и вахтёры всех мастей, может магазины, сто, склады для жизни люди любят кирпич и газоблок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:44

📌 Велика Британія готова після закінчення війни Росії проти України взяти шефство над відновленням Києва та Київської області, - Президент України Володимир Зеленський
vitaliian
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