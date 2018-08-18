Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я про мародёрство удалил всё. сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль. а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других. вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.
Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки. такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик. в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс? или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
beee написав:я про мародёрство удалил всё. сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль. а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других. вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.
Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки. такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик. в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс? или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
beee написав:я про мародёрство удалил всё. сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль. а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других. вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.
Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки. такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик. в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс? или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
есть куча тем на ютубе по мини-домам
да я в курсе, спс. вопрос к аналитикам. будет ли спрос.
vitaliian написав:📌 Велика Британія готова після закінчення війни Росії проти України взяти шефство над відновленням Києва та Київської області, - Президент України Володимир Зеленський
Мне не хватает в Киеве лондонских иелефонных будочек
Их сразу заселят Чебурашки
❗️Коли відкриють тимчасові мости на Варшавській та Житомирській трасах?
Біля Романівки насипний міст вже майже готовий. Його зводили цілодобово на протязі 6 днів. Працюють 55 людей та біля 40 одиниць техніки.
Роботи із зведення насипного мосту біля с. Стоянка ще продовжуються і будуть завершені через 7-10 днів.
На відновлення самих мостів через річку Ірпінь, що були знищені окупантами, піде значно більше часу. Наразі проходять підготовчі роботи, розпочався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. Головне завдання відновити рух транспорту в сторону Києва.
beee написав:я про мародёрство удалил всё. сейчас, действительно, не время поднимать гнилые темы. война есть война. шмотки и тряпки, по сравнению, с жизнью - пыль. а кто там что украл - это мы сами, без вашей здесь незаменимой саркастичной оценки, решим. тем более, вероятнее всего, свои же жители и мародёрят подставляя других. вы только желчью не захлебнитесь. смените тему.
Например есть у меня идея на последние деньги построить модульный дом кратно размеру морского контейнера для возможности перевозки. такие модули я делал раньше из ..овна и палок (модное слово канадская технология), но очень много там гемора с узлами. примыканиями. сейчас я придумал стальной каркас и заполнение кое-чем другим. в общем будет вроде-как полноценный мини домик. в общем вопрос к вам не о технологиях, а будут ли такие мини-домики 2,6х9 метров покупать по 12-14 тыс? или речь сегодня идёт уже о выживании и деньгах на еду и будет не до домов?
Включай мозок і не роби висновки на основі інформаціі одна бабка сказала