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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:09
Думаю скоро строительное лобби должно продавить продажи новостроев. За продавцов вторички продавливать некому - будут соотвествующие последствия для цен за которые можно будет продать инвест бетонометр.
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Negotive
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Додано: Нед 10 кві, 2022 16:46
Хомякоид написав:
Так це Стоянка.
Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.
4 моста, Романовка, Стоянка, Гостомель (Варшавка) и Мост между Ирпене и Бучей (возле жирафа)
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vitaliian
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Додано: Нед 10 кві, 2022 17:08
Negotive написав:
Думаю скоро строительное лобби должно продавить продажи новостроев. За продавцов вторички продавливать некому - будут соотвествующие последствия для цен за которые можно будет продать инвест бетонометр.
Думаете будет как во Львове х2 в долларах за месяц войны?
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BIGor
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