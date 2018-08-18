Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Negotive написав:Думаю скоро строительное лобби должно продавить продажи новостроев. За продавцов вторички продавливать некому - будут соотвествующие последствия для цен за которые можно будет продать инвест бетонометр.
Думаете будет как во Львове х2 в долларах за месяц войны?
Investor_K написав:Мне не хватает в Киеве лондонских иелефонных будочек
Их сразу заселят Чебурашки
❗️Коли відкриють тимчасові мости на Варшавській та Житомирській трасах?
Біля Романівки насипний міст вже майже готовий. Його зводили цілодобово на протязі 6 днів. Працюють 55 людей та біля 40 одиниць техніки.
Роботи із зведення насипного мосту біля с. Стоянка ще продовжуються і будуть завершені через 7-10 днів.
На відновлення самих мостів через річку Ірпінь, що були знищені окупантами, піде значно більше часу. Наразі проходять підготовчі роботи, розпочався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. Головне завдання відновити рух транспорту в сторону Києва.
Не зрозумів, там що також мости підірвали ? В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.
Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка. Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.
Подрыв мостов - это стандартный ход при обороне. Но не имеет никакого смысла подрывать один мост, если рядом другой.
Хомякоид написав: Не зрозумів, там що також мости підірвали ? В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.
Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка. Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.
Все мосты были подорваны. В Лютеже временно восстановили переправу (одностороннее движение) . Так там сейчас пробка 4 часа. Дорога которая до войны занимала 40 минут сейчас забирает 6 часов. объезды, блок посты.