Додано: Нед 10 кві, 2022 19:50

что ж ребята, я окончательно вернулся в киев.

мои скромные заметки:

- пох - людей как до войны. много. везде. машины. гуляют, занимаются спортом.

на парковку эпицентра ели впихнулся

очередь на кассу самообслуживания - 15 минут. на другие кассы - х2.

все что то гребут, строятся.

зашел купить мышку в магаз там же, цены +40%.

все мобильные телефоны выгребли подчистую. продавец сказал что осталось 2 каких то китайца. ждут поставок.



- правый берег. людей значительно меньше чем до войны. очень много магазинов не работает.

коту его любимый корм ели нашел.

как-то тихо на правом берегу и это немного напрягает.

из хорошего - завтра начинает работать бассейн ЦСКА



на этом все.



ps: возвращаясь к теме недвиги. по чем возле метро можно взять 1к с теплосчетчиком?