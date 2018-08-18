Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Negotive написав:Думаю скоро строительное лобби должно продавить продажи новостроев. За продавцов вторички продавливать некому - будут соотвествующие последствия для цен за которые можно будет продать инвест бетонометр.
Думаете будет как во Львове х2 в долларах за месяц войны?
Investor_K написав:Мне не хватает в Киеве лондонских иелефонных будочек
Их сразу заселят Чебурашки
❗️Коли відкриють тимчасові мости на Варшавській та Житомирській трасах?
Біля Романівки насипний міст вже майже готовий. Його зводили цілодобово на протязі 6 днів. Працюють 55 людей та біля 40 одиниць техніки.
Роботи із зведення насипного мосту біля с. Стоянка ще продовжуються і будуть завершені через 7-10 днів.
На відновлення самих мостів через річку Ірпінь, що були знищені окупантами, піде значно більше часу. Наразі проходять підготовчі роботи, розпочався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. Головне завдання відновити рух транспорту в сторону Києва.
Не зрозумів, там що також мости підірвали ? В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.
Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка. Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.
Подрыв мостов - это стандартный ход при обороне. Но не имеет никакого смысла подрывать один мост, если рядом другой.
Хомякоид написав: Не зрозумів, там що також мости підірвали ? В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.
Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка. Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.
Все мосты были подорваны. В Лютеже временно восстановили переправу (одностороннее движение) . Так там сейчас пробка 4 часа. Дорога которая до войны занимала 40 минут сейчас забирает 6 часов. объезды, блок посты.
Хомякоид написав: Не зрозумів, там що також мости підірвали ? В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.
Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка. Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.
Все мосты были подорваны. В Лютеже временно восстановили переправу (одностороннее движение) . Так там сейчас пробка 4 часа. Дорога которая до войны занимала 40 минут сейчас забирает 6 часов. объезды, блок посты.
Понятно. Жителям западной стороны речки Ирпеня не позавидуешь. От истории ни куда не деться. Ирпень играла всегда важную роль. Начиная от полумифической битвы на Ирпене когда Киевское княжество вошло в Великое княжество Литовское, продолжая границей между московией и Польшей по речке Ирпень, в догонку КИУР который держал оборону на речке Ирпень в 1941 и заканчивая нашими днями и подрывами мостов.
Что по срокам ? Когда планируют востановить ? Я так понимаю востановление моста это минимум месяца два сверхударных темпов ? Поезда тоже не ходят ?
что ж ребята, я окончательно вернулся в киев. мои скромные заметки: - пох - людей как до войны. много. везде. машины. гуляют, занимаются спортом. на парковку эпицентра ели впихнулся очередь на кассу самообслуживания - 15 минут. на другие кассы - х2. все что то гребут, строятся. зашел купить мышку в магаз там же, цены +40%. все мобильные телефоны выгребли подчистую. продавец сказал что осталось 2 каких то китайца. ждут поставок.
- правый берег. людей значительно меньше чем до войны. очень много магазинов не работает. коту его любимый корм ели нашел. как-то тихо на правом берегу и это немного напрягает. из хорошего - завтра начинает работать бассейн ЦСКА
на этом все.
ps: возвращаясь к теме недвиги. по чем возле метро можно взять 1к с теплосчетчиком?
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?
в метро не ездил. топливо есть. но только с присадками - типа ventus и тд. зато без ограничения. что тоже очень радует. если отъехать от киева - только 20л в руки. кстати, тоже из позитивного - проехал Украину, все поля засеяны, все растет, все сх предприятия работают.
по магазинам. на пох - все отлично как писал выше. все магазины работают, ассортимент визуально на 80-90% довоенного.
на правом берегу все печальнее. ассортимент 40-50% довоенного. Цены просто ппц. Бананы - 90. Киви обычный - 130 и т.д. Более менее все хорошо в мегамаркете на Горького(антоновича)