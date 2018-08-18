RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9721972297239724>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:08

  Negotive написав:Думаю скоро строительное лобби должно продавить продажи новостроев. За продавцов вторички продавливать некому - будут соотвествующие последствия для цен за которые можно будет продать инвест бетонометр.

Думаете будет как во Львове х2 в долларах за месяц войны?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5890
З нами з: 19.09.10
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:57

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Мне не хватает в Киеве лондонских иелефонных будочек

Их сразу заселят Чебурашки
Зображення

❗️Коли відкриють тимчасові мости на Варшавській та Житомирській трасах?

Біля Романівки насипний міст вже майже готовий. Його зводили цілодобово на протязі 6 днів. Працюють 55 людей та біля 40 одиниць техніки.

Роботи із зведення насипного мосту біля с. Стоянка ще продовжуються і будуть завершені через 7-10 днів.

На відновлення самих мостів через річку Ірпінь, що були знищені окупантами, піде значно більше часу. Наразі проходять підготовчі роботи, розпочався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. Головне завдання відновити рух транспорту в сторону Києва.


Не зрозумів, там що також мости підірвали ?
В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.

Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка.
Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.


Подрыв мостов - это стандартный ход при обороне. Но не имеет никакого смысла подрывать один мост, если рядом другой.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12915
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6739 раз.
Подякували: 3754 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 18:50

  Хомякоид написав: Не зрозумів, там що також мости підірвали ?
В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.

Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка.
Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.

Все мосты были подорваны.
В Лютеже временно восстановили переправу (одностороннее движение) . Так там сейчас пробка 4 часа.
Дорога которая до войны занимала 40 минут сейчас забирает 6 часов.
объезды, блок посты.
UA
 
Повідомлень: 6630
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:01

  UA написав:
  Хомякоид написав: Не зрозумів, там що також мости підірвали ?
В Ірпені бачив підірваний міст, думав це тільки один випадок.

Знайщов. Міст по Житомирській трасі також підірваний. Так це Стоянка.
Думав що тільки один міст по новій трасі на Ірпень підірвали.

Все мосты были подорваны.
В Лютеже временно восстановили переправу (одностороннее движение) . Так там сейчас пробка 4 часа.
Дорога которая до войны занимала 40 минут сейчас забирает 6 часов.
объезды, блок посты.


Понятно. Жителям западной стороны речки Ирпеня не позавидуешь.
От истории ни куда не деться.
Ирпень играла всегда важную роль.
Начиная от полумифической битвы на Ирпене когда Киевское княжество вошло в Великое княжество Литовское, продолжая границей между московией и Польшей по речке Ирпень, в догонку КИУР который держал оборону на речке Ирпень в 1941 и заканчивая нашими днями и подрывами мостов.

Что по срокам ? Когда планируют востановить ? Я так понимаю востановление моста это минимум месяца два сверхударных темпов ? Поезда тоже не ходят ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:06

  Хомякоид написав:Поезда тоже не ходят ?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12207
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что ж ребята, я окончательно вернулся в киев.
мои скромные заметки:
- пох - людей как до войны. много. везде. машины. гуляют, занимаются спортом.
на парковку эпицентра ели впихнулся
очередь на кассу самообслуживания - 15 минут. на другие кассы - х2.
все что то гребут, строятся.
зашел купить мышку в магаз там же, цены +40%.
все мобильные телефоны выгребли подчистую. продавец сказал что осталось 2 каких то китайца. ждут поставок.

- правый берег. людей значительно меньше чем до войны. очень много магазинов не работает.
коту его любимый корм ели нашел.
как-то тихо на правом берегу и это немного напрягает.
из хорошего - завтра начинает работать бассейн ЦСКА

на этом все.

ps: возвращаясь к теме недвиги. по чем возле метро можно взять 1к с теплосчетчиком?
Олежан
 
Повідомлень: 606
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:54

  Олежан написав:на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12207
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:59

  vitaliian написав:
  Олежан написав:на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?

Нормально. Спецом во Вт и Ср ездил.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:00

  vitaliian написав:
  Олежан написав:на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?

в метро не ездил.
топливо есть. но только с присадками - типа ventus и тд. зато без ограничения. что тоже очень радует. если отъехать от киева - только 20л в руки.
кстати, тоже из позитивного - проехал Украину, все поля засеяны, все растет, все сх предприятия работают.

по магазинам. на пох - все отлично как писал выше. все магазины работают, ассортимент визуально на 80-90% довоенного.

на правом берегу все печальнее.
ассортимент 40-50% довоенного. Цены просто ппц. Бананы - 90. Киви обычный - 130 и т.д.
Более менее все хорошо в мегамаркете на Горького(антоновича)
Олежан
 
Повідомлень: 606
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас на ПОХ как в мирное время. Бегуны. Дамы с собачками. В марте я их не наблюдал.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9721972297239724>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: тарасов і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2194, 2195, 2196
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21958 5931734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 кві, 2022 22:21
Zebra
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2254)
10.04.2022 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.