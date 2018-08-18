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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В марте и автостоянки пустые были. И места под домами доя парковки -полно. Сейчас стало дискомфортно. Херои после отсидки на западных просторах понаехали.
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:33
Как раз для котов - проблемы, в Новусе отдел вообще пустой. Для людей - голодным не будешь. Ассортимента былого, конечно, нет. Цены выше.
Я уже 8-й день как вернулся. Бензина было валом везде, вчера и позавчера не было на ближайших заправках(не искал дальше, ибо еще был в баке). Сегодня на БРСМ заправился спиртовым, завезли
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:35
Правительственный квартал и Хрещатик пустые.
Видео Зеленского и Бориса Джонсона
Куда люди с Хрещатика пропали ?
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:37
Это не самая главная проблема.
Ещё не понятно кто и где.
Люди уехали или или их убили, а тела увезли.
Телефоны у людей забрали в первые дни оккупации.
Потом отобрали личные авто.
Сначала грабили дома убежавших.
За несколько дней до отступления, в каждый дом вламывалась зондеркоманда из десятка свинособак и забирали всё что их интересовало.
Это ситуация сел, где не было активных боевых действий.
Мосты это мелкие затруднения.
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:54
Кто там зраду разгонял что денег не будет
❗️Кабмин Украины направляет первый миллиард гривен на восстановление территорий, пострадавших от войны
▫️400 млн грн получит Киевская область,
▫️По 250 млн грн – Черниговская и Сумская
▫️100 млн грн – Житомирская область.
Додано: Нед 10 кві, 2022 21:28
Стоимость шулявского моста - 2млрд грн
Что такое 400млн для киевской обл? Это начать ремонт одного из взорванных мостов
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