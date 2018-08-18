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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9722972397249725>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В марте и автостоянки пустые были. И места под домами доя парковки -полно. Сейчас стало дискомфортно. Херои после отсидки на западных просторах понаехали.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:33

  vitaliian написав:
  Олежан написав:на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?

Как раз для котов - проблемы, в Новусе отдел вообще пустой. Для людей - голодным не будешь. Ассортимента былого, конечно, нет. Цены выше.
Я уже 8-й день как вернулся. Бензина было валом везде, вчера и позавчера не было на ближайших заправках(не искал дальше, ибо еще был в баке). Сегодня на БРСМ заправился спиртовым, завезли
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:35

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  Олежан написав:на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?

в метро не ездил.
топливо есть. но только с присадками - типа ventus и тд. зато без ограничения. что тоже очень радует. если отъехать от киева - только 20л в руки.
кстати, тоже из позитивного - проехал Украину, все поля засеяны, все растет, все сх предприятия работают.

по магазинам. на пох - все отлично как писал выше. все магазины работают, ассортимент визуально на 80-90% довоенного.

на правом берегу все печальнее.
ассортимент 40-50% довоенного. Цены просто ппц. Бананы - 90. Киви обычный - 130 и т.д.
Более менее все хорошо в мегамаркете на Горького(антоновича)


Правительственный квартал и Хрещатик пустые.
Видео Зеленского и Бориса Джонсона


Куда люди с Хрещатика пропали ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:37

  Хомякоид написав: Понятно. Жителям западной стороны речки Ирпеня не позавидуешь.

Это не самая главная проблема.
Ещё не понятно кто и где.
Люди уехали или или их убили, а тела увезли.
Телефоны у людей забрали в первые дни оккупации.
Потом отобрали личные авто.
Сначала грабили дома убежавших.
За несколько дней до отступления, в каждый дом вламывалась зондеркоманда из десятка свинособак и забирали всё что их интересовало.
Это ситуация сел, где не было активных боевых действий.
Мосты это мелкие затруднения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:54

Кто там зраду разгонял что денег не будет

❗️Кабмин Украины направляет первый миллиард гривен на восстановление территорий, пострадавших от войны

▫️400 млн грн получит Киевская область,
▫️По 250 млн грн – Черниговская и Сумская
▫️100 млн грн – Житомирская область.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:28

Стоимость шулявского моста - 2млрд грн
Что такое 400млн для киевской обл? Это начать ремонт одного из взорванных мостов
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 22:13

  Damien написав:Стоимость шулявского моста - 2млрд грн
Что такое 400млн для киевской обл? Это начать ремонт одного из взорванных мостов

Думаете будут ремонтировать мосты при вероятности второго похода на Киев?
Пока идет война о восстановлении мостов, имхо, думать рано.
Могут времянки как на Ирпень насыпать.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/10/7338676/
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 22:21

Не, не думаю. Это я просто показал насколько мала сумма 400млн
Скорее всего деньги пойдут на самое необходимое - расчистку улиц и дорог, вывоз сгоревшей техники и прочее подобное
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 22:24

👮Нацгвардія затримала в Ірпені чергових мародерів

«Під час несення служби у місті Ірпінь гвардійці виявили підозрілих осіб. Простеживши за ними до будинку, було виявлено склад імовірно викраденого майна, розташований у підвалі дому. Підозрювані не змогли надати чіткої відповіді про походження цього майна. Їх затримано та передано Національній поліції», - повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у фейсбуці.

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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 22:26

  Damien написав:Не, не думаю. Это я просто показал насколько мала сумма 400млн
Скорее всего деньги пойдут на самое необходимое - расчистку улиц и дорог, вывоз сгоревшей техники и прочее подобное

В Ирпене ни света ни воды нет, деньги наверное туда пойдут. Про газ уже никто не мечтает, почти все трубы в дырах от осколков. Заменить то что прокладывались 10 лет будет долго и дорого. Весело будет зимой, когда и без войны энергодефицитный Ирпень перейдет на э/отопление.
vitaliian
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