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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В марте и автостоянки пустые были. И места под домами доя парковки -полно. Сейчас стало дискомфортно. Херои после отсидки на западных просторах понаехали.
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:33
Как раз для котов - проблемы, в Новусе отдел вообще пустой. Для людей - голодным не будешь. Ассортимента былого, конечно, нет. Цены выше.
Я уже 8-й день как вернулся. Бензина было валом везде, вчера и позавчера не было на ближайших заправках(не искал дальше, ибо еще был в баке). Сегодня на БРСМ заправился спиртовым, завезли
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:35
Правительственный квартал и Хрещатик пустые.
Видео Зеленского и Бориса Джонсона
Куда люди с Хрещатика пропали ?
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:37
Это не самая главная проблема.
Ещё не понятно кто и где.
Люди уехали или или их убили, а тела увезли.
Телефоны у людей забрали в первые дни оккупации.
Потом отобрали личные авто.
Сначала грабили дома убежавших.
За несколько дней до отступления, в каждый дом вламывалась зондеркоманда из десятка свинособак и забирали всё что их интересовало.
Это ситуация сел, где не было активных боевых действий.
Мосты это мелкие затруднения.
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:54
Кто там зраду разгонял что денег не будет
❗️Кабмин Украины направляет первый миллиард гривен на восстановление территорий, пострадавших от войны
▫️400 млн грн получит Киевская область,
▫️По 250 млн грн – Черниговская и Сумская
▫️100 млн грн – Житомирская область.
Додано: Нед 10 кві, 2022 21:28
Стоимость шулявского моста - 2млрд грн
Что такое 400млн для киевской обл? Это начать ремонт одного из взорванных мостов
Додано: Нед 10 кві, 2022 22:13
Думаете будут ремонтировать мосты при вероятности второго похода на Киев?
Пока идет война о восстановлении мостов, имхо, думать рано.
Могут времянки как на Ирпень насыпать.
Додано: Нед 10 кві, 2022 22:21
Не, не думаю. Это я просто показал насколько мала сумма 400млн
Скорее всего деньги пойдут на самое необходимое - расчистку улиц и дорог, вывоз сгоревшей техники и прочее подобное
Додано: Нед 10 кві, 2022 22:24
👮Нацгвардія затримала в Ірпені чергових мародерів
«Під час несення служби у місті Ірпінь гвардійці виявили підозрілих осіб. Простеживши за ними до будинку, було виявлено склад імовірно викраденого майна, розташований у підвалі дому. Підозрювані не змогли надати чіткої відповіді про походження цього майна. Їх затримано та передано Національній поліції», - повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у фейсбуці.
Додано: Нед 10 кві, 2022 22:26
В Ирпене ни света ни воды нет, деньги наверное туда пойдут. Про газ уже никто не мечтает, почти все трубы в дырах от осколков. Заменить то что прокладывались 10 лет будет долго и дорого. Весело будет зимой, когда и без войны энергодефицитный Ирпень перейдет на э/отопление.
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