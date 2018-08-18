Месяцев 6 помариновать, и относительно других вариантов, вариант деления довоенных цен вторички пополам окажется не таким уж и плохим.
Да и по моему начал маячить очередной мировой кризис...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 кві, 2022 22:33
Месяцев 6 помариновать, и относительно других вариантов, вариант деления довоенных цен вторички пополам окажется не таким уж и плохим.
Да и по моему начал маячить очередной мировой кризис...
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