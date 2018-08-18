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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9722972397249725

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 22:33

  BIGor написав:
  Negotive написав:Думаю скоро строительное лобби должно продавить продажи новостроев. За продавцов вторички продавливать некому - будут соотвествующие последствия для цен за которые можно будет продать инвест бетонометр.

Думаете будет как во Львове х2 в долларах за месяц войны?

Месяцев 6 помариновать, и относительно других вариантов, вариант деления довоенных цен вторички пополам окажется не таким уж и плохим.
Да и по моему начал маячить очередной мировой кризис... :?
Negotive
 
Повідомлень: 30
З нами з: 08.03.22
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  #<1 ... 9722972397249725
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