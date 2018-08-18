Месяцев 6 помариновать, и относительно других вариантов, вариант деления довоенных цен вторички пополам окажется не таким уж и плохим.
Да и по моему начал маячить очередной мировой кризис...
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Додано: Нед 10 кві, 2022 22:33
Месяцев 6 помариновать, и относительно других вариантов, вариант деления довоенных цен вторички пополам окажется не таким уж и плохим.
Да и по моему начал маячить очередной мировой кризис...
Додано: Нед 10 кві, 2022 23:35
Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.
Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся
Додано: Пон 11 кві, 2022 00:38
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