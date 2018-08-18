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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 кві, 2022 23:35
Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.
Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся
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Damien
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:38
Damien написав:
Не, не думаю. Это я просто показал насколько мала сумма 400млн
Скорее всего деньги пойдут на самое необходимое - расчистку улиц и дорог, вывоз сгоревшей техники и прочее подобное
Можно подойти с другого конца - а 2 млрд для городской развязки не дохрена-ли?
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rjkz
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:58
vitaliian написав: Олежан написав:
на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?
Ела есть, просто ассортимент скудноват. Но как на военное время то просто отлично ещё
В метро лучше даже не заходить, после того, как там месяц жили тысячи людей, его ещё отмывать и проветривать
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Faceless
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