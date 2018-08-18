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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 00:38
Damien написав:
Не, не думаю. Это я просто показал насколько мала сумма 400млн
Скорее всего деньги пойдут на самое необходимое - расчистку улиц и дорог, вывоз сгоревшей техники и прочее подобное
Можно подойти с другого конца - а 2 млрд для городской развязки не дохрена-ли?
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:58
vitaliian написав: Олежан написав:
на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?
Ела есть, просто ассортимент скудноват. Но как на военное время то просто отлично ещё
В метро лучше даже не заходить, после того, как там месяц жили тысячи людей, его ещё отмывать и проветривать
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Додано: Пон 11 кві, 2022 05:20
Faceless написав: vitaliian написав: Олежан написав:
на этом все
а человеческая еда есть или только для котов? Топливо на заправках есть? Если метро ходит раз в час вагоны наверное забитые?
Ела есть, просто ассортимент скудноват. Но как на военное время то просто отлично ещё
В метро лучше даже не заходить, после того, как там месяц жили тысячи людей, его ещё отмывать и проветривать
На ПОХ норм. Регулярная алажная уборка. На Льва Толстого, говорят, вонидло
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Додано: Пон 11 кві, 2022 07:42
vitaliian написав: Damien написав:
Не, не думаю. Это я просто показал насколько мала сумма 400млн
Скорее всего деньги пойдут на самое необходимое - расчистку улиц и дорог, вывоз сгоревшей техники и прочее подобное
В Ирпене ни света ни воды нет, деньги наверное туда пойдут. Про газ уже никто не мечтает, почти все трубы в дырах от осколков. Заменить то что прокладывались 10 лет будет долго и дорого. Весело будет зимой, когда и без войны энергодефицитный Ирпень перейдет на э/отопление.
Если мосты подорваны есть ли смысл переезжать в Ирпень ?
Как тут писали 6 часов на авто это по моему перебор.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 08:10
Damien написав:
Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.
Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся
Вариант когда советская вторичка падает а первичка растет вполне рабочий, вы видели как складывается по стояку панельные дома в Бородянке, или здание николаевской ОГА? Подобные помещения по хорошему надо признать непригодными и демонтировать.
При этом ни один монолитный дом за войну не сложился. Есть фото выбитых средних этажей а над ними этажи висят даже визуально целые.
Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья
возможно этот перекос ещё останется, ненадолго, пока не настроят первички столько что жильё с плохими планировками станет считаться социальным.
Ещё вангую снизится привлекательность частного сектора под Киевом, его невозможно защитить даже сейчас от мародеров, все ирпенско бучанские паблики забиты сообщениями "ищу кота" и "мой дом разграблен".
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 кві, 2022 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 08:20
4 млрд.
rjkz написав: Damien написав:
Не, не думаю. Это я просто показал насколько мала сумма 400млн
Скорее всего деньги пойдут на самое необходимое - расчистку улиц и дорог, вывоз сгоревшей техники и прочее подобное
Можно подойти с другого конца - а 2 млрд для городской развязки не дохрена-ли?
- годовой довоенный бюджет области
, где живу. Это для тех, кто плакается, что 400 млн. маленькая сумма.
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