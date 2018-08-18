Ела есть, просто ассортимент скудноват. Но как на военное время то просто отлично ещё
В метро лучше даже не заходить, после того, как там месяц жили тысячи людей, его ещё отмывать и проветривать
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 00:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ела есть, просто ассортимент скудноват. Но как на военное время то просто отлично ещё
В метро лучше даже не заходить, после того, как там месяц жили тысячи людей, его ещё отмывать и проветривать
Додано: Пон 11 кві, 2022 05:20
На ПОХ норм. Регулярная алажная уборка. На Льва Толстого, говорят, вонидло
Додано: Пон 11 кві, 2022 07:42
Если мосты подорваны есть ли смысл переезжать в Ирпень ?
Как тут писали 6 часов на авто это по моему перебор.
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:10
Вариант когда советская вторичка падает а первичка растет вполне рабочий, вы видели как складывается по стояку панельные дома в Бородянке, или здание николаевской ОГА? Подобные помещения по хорошему надо признать непригодными и демонтировать.
При этом ни один монолитный дом за войну не сложился. Есть фото выбитых средних этажей а над ними этажи висят даже визуально целые.
Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья
возможно этот перекос ещё останется, ненадолго, пока не настроят первички столько что жильё с плохими планировками станет считаться социальным.
Ещё вангую снизится привлекательность частного сектора под Киевом, его невозможно защитить даже сейчас от мародеров, все ирпенско бучанские паблики забиты сообщениями "ищу кота" и "мой дом разграблен".
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:20
4 млрд. - годовой довоенный бюджет области, где живу. Это для тех, кто плакается, что 400 млн. маленькая сумма.
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На тему мародерства, надо будет перевезти после войны много шмоток итд от родственников из Киева. Как доказать что не мародер?
|