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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9723972497259726

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:52

  vitaliian написав:
  BIGor написав:На тему мародерства, надо будет перевезти после войны много шмоток итд от родственников из Киева. Как доказать что не мародер?

Когда пустят всех желающих в Ирпень и бучу тема мародеров умрет сама по себе. Ни доказать ни опровергнуть чьи вещи нереально. Разве что на всех трусах и ноутбуках написать маркером свою фамилию.

Прислали фото с киевского метро
Зображення
Кличко: Друзі! Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків «взяти Київ за 2 дні». І столиця має й надалі бути готова до оборони.

Какая станция?
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:16

  Investor_K написав:Какая станция?
выдубичи
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:24

  Investor_K написав:
  BIGor написав:На тему мародерства, надо будет перевезти после войны много шмоток итд от родственников из Киева. Как доказать что не мародер?

Чеки про покупку

О, хорошая идея, спасибо, только технике и одежде по 10 лет :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:24

  Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.
Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся

Некоторые застройщики специализирующиеся на эконом. сегменте возможно возобновят работу.
У бизнес класса перспектив нет.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:26

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Какая станция?
выдубичи

скажи ковиду снова привет
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:58

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Саксаганського сьогодні близько 10.00

Зи. Ковід не пройде:-)
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:О, хорошая идея, спасибо, только технике и одежде по 10 лет
Я храню все чеки пока владею имуществом. Отдельная папка.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:выдубичи


Там пересадка с поезда на поезд.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:12

  Investor_K написав:
  BIGor написав:О, хорошая идея, спасибо, только технике и одежде по 10 лет
Я храню все чеки пока владею имуществом. Отдельная папка.


Восхищаюсь!

А Я навіть шкарпетки не прасую і навалом зберігаю (чисті):-)…

І чеків немає… хіба що рух по карткам
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Восхищаюсь!


Причем по каждой квартире - отдельная папочка. Люблю дисциплину и порядок знаете ли.
Investor_K
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