Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:На тему мародерства, надо будет перевезти после войны много шмоток итд от родственников из Киева. Как доказать что не мародер?
Когда пустят всех желающих в Ирпень и бучу тема мародеров умрет сама по себе. Ни доказать ни опровергнуть чьи вещи нереально. Разве что на всех трусах и ноутбуках написать маркером свою фамилию.
Прислали фото с киевского метро
Кличко: Друзі! Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків «взяти Київ за 2 дні». І столиця має й надалі бути готова до оборони.
Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации. Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся
Некоторые застройщики специализирующиеся на эконом. сегменте возможно возобновят работу. У бизнес класса перспектив нет.