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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:45
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:04
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:07
Все буде Україна!
Ага, тобто я спамлю?
Ну раз дехто в Сумах, ще й в теробороні, а "рішаючий південний фронт", то...
...то я б закрив би пельку на місці "декого" і не гавкав на того, хто в ЗСУ на "рішаючому фронті"!
Можете ображатись, але давайте не будемо вчити життя тих, хто за два кроки до передку, а за декілька днів - то і за пів кроку буде до нього...
ДумайТЕ!©
п.с.
Ніколи б не подумав, що на фразу - "З окопу пишеш?", буду відповідати - "Так, а ти?"
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:19
Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример.
Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности.
Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы.
Все эти ирпеня, эврики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички.
Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора.
То, что пригород - это плохо Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде).Осталось понять остальное.
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