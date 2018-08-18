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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972597269727972897299730>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:45

  Investor_K написав:
  Первый написав:Восхищаюсь!


Причем по каждой квартире - отдельная папочка. Люблю дисциплину и порядок знаете ли.

это ужас... :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:04

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:выдубичи


Там пересадка с поезда на поезд.

С электрички
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:07

Все буде Україна!

  viy написав:Смотрю ничего не поменялось) Кое-кто даже из лав ЗСУ умудряется спамить ветку варварскими комиссиями привата))

Ага, тобто я спамлю?
  viy написав:Моя скромная служба в сумской теробороне такое не позволяет

Ну раз дехто в Сумах, ще й в теробороні, а "рішаючий південний фронт", то...
  viy написав:По войне - решающие ближайшие 2-3 недели, решающий фронт южный

...то я б закрив би пельку на місці "декого" і не гавкав на того, хто в ЗСУ на "рішаючому фронті"!

Можете ображатись, але давайте не будемо вчити життя тих, хто за два кроки до передку, а за декілька днів - то і за пів кроку буде до нього...

ДумайТЕ!©

п.с.
Ніколи б не подумав, що на фразу - "З окопу пишеш?", буду відповідати - "Так, а ти?"
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:19

  vitaliian написав:
  Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.
Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся

.......

Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья
......

Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример.
Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности.
Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы.
Все эти ирпеня, эврики, патриотики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички.
Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора.
То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.
Для лучшего понимания делайте сравнение не с автомобилями или телефонами(выше написано почему именно это бред), а с товарами, которые имеют сопоставимый с недвижимостью срок эксплуатации
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:47

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.
Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся

.......

Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья
......

Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример.
Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности.
Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы.
Все эти ирпеня, эврики, патриотики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички.
Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора.
То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.
Для лучшего понимания делайте сравнение не с автомобилями или телефонами(выше написано почему именно это бред), а с товарами, которые имеют сопоставимый с недвижимостью срок эксплуатации

В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают

Нінче главная инфраструктура - это укрытие или убежище
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:13

Investor_K
как раз подземные паркинги есть. у нас там целый город, как в метро.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:16

Кому интересно... степень разрушения Ирпеня с комментариями
https://youtu.be/sYiRvu5MuxA
(Самый трэш с 13й минуты)
У автора 4 аналогичных видео, найдете.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 13:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:17

  Хомякоид написав:
  Первый написав:Зображення

Саксаганського сьогодні близько 10.00

Зи. Ковід не пройде:-)


Не зрозумів, а де люд ?
Здається вже тиждень як орда відступила від Кийова.
Чи всі у Єуропі готуються святкувати католицьку Паску.

У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что.
семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Востаннє редагувалось beee в Пон 11 кві, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:18

  beee написав: В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают

У вторички территория есть всегда. Как и школа с садиками. При СССР по-другому быть не могло. Сейчас только гадят точечной застройкой
Перечислите пожалуйста в каких именно ЖК Киева последних лет есть построенные вместе с ЖК муниципальные больницы,школы и садики. Не частные только, где за ребенка надо заплатить 10тыс. В каких ЖК плотность застройки соответствует здравому смыслу?
Damien
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