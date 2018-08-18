Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации. Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся
.......
Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья ......
Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример. Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности. Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы. Все эти ирпеня, эврики, патриотики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички. Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора. То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное. Для лучшего понимания делайте сравнение не с автомобилями или телефонами(выше написано почему именно это бред), а с товарами, которые имеют сопоставимый с недвижимостью срок эксплуатации
Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации. Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся
.......
Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья ......
Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример. Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности. Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы. Все эти ирпеня, эврики, патриотики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички. Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора. То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное. Для лучшего понимания делайте сравнение не с автомобилями или телефонами(выше написано почему именно это бред), а с товарами, которые имеют сопоставимый с недвижимостью срок эксплуатации
В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают
Не зрозумів, а де люд ? Здається вже тиждень як орда відступила від Кийова. Чи всі у Єуропі готуються святкувати католицьку Паску.
У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что. семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Востаннє редагувалось beee в Пон 11 кві, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
beee написав: В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают
У вторички территория есть всегда. Как и школа с садиками. При СССР по-другому быть не могло. Сейчас только гадят точечной застройкой Перечислите пожалуйста в каких именно ЖК Киева последних лет есть построенные вместе с ЖК муниципальные больницы,школы и садики. Не частные только, где за ребенка надо заплатить 10тыс. В каких ЖК плотность застройки соответствует здравому смыслу?