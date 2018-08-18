Додано: Пон 11 кві, 2022 12:19

vitaliian написав: Damien написав: Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.

Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся

.......



Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья

...... .......Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован.Такой ценовой перекос был от дефицита жилья......

Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример.Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности.Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы.Все эти ирпеня, эврики, патриотики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички.Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора.То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.Для лучшего понимания делайте сравнение не с автомобилями или телефонами(выше написано почему именно это бред), а с товарами, которые имеют сопоставимый с недвижимостью срок эксплуатации