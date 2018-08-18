Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав: В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают
У вторички территория есть всегда. Как и школа с садиками. При СССР по-другому быть не могло. Сейчас только гадят точечной застройкой Перечислите пожалуйста в каких именно ЖК Киева последних лет есть построенные вместе с ЖК муниципальные больницы,школы и садики. Не частные только, где за ребенка надо заплатить 10тыс. В каких ЖК плотность застройки соответствует здравому смыслу?
Чому ти такий агресивний?
В центрі до війни було все Ок з інфраструктурою. Не було жодної проблеми зі школами та лікарнями.
beee написав: У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что. семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Богатіє люди собі більше можуть дозволили... наприклад, довше сидіти закордоном...
beee написав: В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают
У вторички территория есть всегда. Как и школа с садиками. При СССР по-другому быть не могло. Сейчас только гадят точечной застройкой Перечислите пожалуйста в каких именно ЖК Киева последних лет есть построенные вместе с ЖК муниципальные больницы,школы и садики. Не частные только, где за ребенка надо заплатить 10тыс. В каких ЖК плотность застройки соответствует здравому смыслу?
Да, всё частное. Это правда, муниципальных нет. С другой стороны, может это и неприлично, но в муниципальный сад люди среднего достатка не пойдут, вы ж понимаете.
vitaliian написав:Кому интересно... степень разрушения Ирпеня с комментариями https://youtu.be/sYiRvu5MuxA (Самый трэш с 13й минуты) У автора 4 аналогичных видео, найдете.
Cмотрел еще видео по логистическим комплексам, все новые (Комодор, АТБ) на житомирской трассе выгорели дотла. Рядом стоят советские ангары со следами попаданий - ничего не сгорело. Скорее всего современные строили со всеми нарушениями по пожарной безопасности.
Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации. Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся
.......
Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья ......
Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример. Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности. Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы. Все эти ирпеня, эврики, патриотики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички. Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора. То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное. Для лучшего понимания делайте сравнение не с автомобилями или телефонами(выше написано почему именно это бред), а с товарами, которые имеют сопоставимый с недвижимостью срок эксплуатации
Багато що так, але не зовсім. Імхо, МОПи треба розуміти ширше - не тільки в сенсі "модні вхідні групи", а доглянутість, чистота. І тут чимало будинків зі вторинки в гарному стані дійсно дадуть фору всякому ультраеконом новобуду, де й п'яти років не пройшло, а вже плитка відвалюється и фарба полуплена. Але й всілякі панельки, 464 і чешечки, та й навіть новіші, хоч і з "нещільною забудовою", але під' їзд язик не повернеться назвати парадним, і за виглядом і запахом гірше за будку для сміття. І тут цілком доцільне порівняння як іномарки з жигулями. Другий параметр - комунікації. І тут вже не про модність, а в плані зручності все стає рівно навпаки.
beee написав:У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что. семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Плохая медицина и ко-ко-ко, в Европке средняя продолжительность жизни 70 лет, а у нас 50. Притом они еще в 70 лет бодрые и путешествуют. За Ит-шку вообще бред. Там очень это востребованно.
Не зрозумів, а де люд ? Здається вже тиждень як орда відступила від Кийова. Чи всі у Єуропі готуються святкувати католицьку Паску.
У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что. семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Знайомий сидів до війни на потоці, винаймав квартиру. З початком війни потік закінчився. Сидить біля батьків, працює віддалено. Буде звільнятись, так як на оклад ніхто далі працювати не буде. Думаю там таких в центрі більшість.
Прогнози по падінню ВВП - 45%. Не памятаю такого падіння ні в 2009 ні в 2014. Може і буде попит на квартири, але ресурсів не буде.
А де Конг пропав ? Було б цікаво почути від практика.
Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила. Меня тогда здесь высмеяли. Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.
третий параметр контингент, меня когда то пригласили на День рождения на южную борщаговку, и мы часов к 11 вечера вышли погулять, к озёрам, у кольцевой дороги, было лето выходной день, столько алкашей и гоповатой молодежи я давно не видел.
Жить в том районе мне западло даже бесплатно. Хотя расстояния между домами да большие, и авто под домами почти нет (по сравнению с Ирпенем).
Damien вы в какую цену оценили бы жильё в этом районе?
Damien То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.
На счёт войны не гневите Бога. Врага остановил не пригород, а река Ирпень с её болотистыми берегами. Что будут бомбить в следующий раз никому не известно, так что не зарекайтесь что по вам не попадут, такие заявления не интеллектуальны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 13:47, всього редагувалось 6 разів.
beee написав:Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила. Меня тогда здесь высмеяли. Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.