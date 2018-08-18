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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 97269727972897299730>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:23

  Damien написав:
  beee написав: В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают

У вторички территория есть всегда. Как и школа с садиками. При СССР по-другому быть не могло. Сейчас только гадят точечной застройкой
Перечислите пожалуйста в каких именно ЖК Киева последних лет есть построенные вместе с ЖК муниципальные больницы,школы и садики. Не частные только, где за ребенка надо заплатить 10тыс. В каких ЖК плотность застройки соответствует здравому смыслу?


Чому ти такий агресивний?

В центрі до війни було все Ок з інфраструктурою. Не було жодної проблеми зі школами та лікарнями.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  change_pm написав:
  beee написав: У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что.
семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то

Богатіє люди собі більше можуть дозволили...
наприклад, довше сидіти закордоном...


Так і є
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  Damien написав:
  beee написав: В нормальном ЖК есть инфраструктура, в отличие от вторички. Есть территория. Есть всё и сад и школа. Ради этого первичку и покупают

У вторички территория есть всегда. Как и школа с садиками. При СССР по-другому быть не могло. Сейчас только гадят точечной застройкой
Перечислите пожалуйста в каких именно ЖК Киева последних лет есть построенные вместе с ЖК муниципальные больницы,школы и садики. Не частные только, где за ребенка надо заплатить 10тыс. В каких ЖК плотность застройки соответствует здравому смыслу?

Да, всё частное. Это правда, муниципальных нет.
С другой стороны, может это и неприлично, но в муниципальный сад люди среднего достатка не пойдут, вы ж понимаете.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:25

  vitaliian написав:Кому интересно... степень разрушения Ирпеня с комментариями
https://youtu.be/sYiRvu5MuxA
(Самый трэш с 13й минуты)
У автора 4 аналогичных видео, найдете.

Cмотрел еще видео по логистическим комплексам, все новые (Комодор, АТБ) на житомирской трассе выгорели дотла. Рядом стоят советские ангары со следами попаданий - ничего не сгорело. Скорее всего современные строили со всеми нарушениями по пожарной безопасности.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  vitaliian написав:
  Damien написав:Варианта, где первичка поднимается, а вторичка опускается в цене - априори быть не может. Вторичка имеет более или менее стабильный понижающий коэффициент по сравнению с первичкой, который только немного меняется в зависимости от экономической ситуации.
Если вторичка падает, а первичке падать некуда из-за себестоимости, то стройки тупо остановятся

.......

Малый разрыв в ценах на первичку и совкопанель изначально был не обоснован. Не может старая волга стоить треть цены нового БМВ, это не взаимозаменяемые продукты. Такой ценовой перекос был от дефицита жилья
......

Я эту мантру и до войны постоянно слышал от Вас. Сравнение старой Волги с новым БМВ, конечно, должно кого-то впечатлить, но в случае недвижимости это абсолютно абсурдный и неуместный пример.
Срок эксплуатации недвижимости больше, чем длина человеческой жизни. В отличие от автомобилей, где зачастую через 4-5 лет авто превращается в мусор. А новострой через 4-5 лет наоборот только наберет в цене по сравнению с моментом сдачи в эксплуатацию, поскольку в первые годы там вообще жить невозможно из-за ремонтов соседей и общей необустроенности.
Также вторичка почти всегда имеет определенные плюсы по сравнению с новостроями(низкая плотность застройки, школы-садики, лучшее расположение, лучшая транспортная доступность). А новострои - какие плюсы? Модные МОПы? Фонтаны? Кому "ехать, а не шашечки"(просто жить, а не понты колотить перед знакомыми, просто жить, а не самоутверждаться "чего я достиг"), тому плевать на эти МОПы.
Все эти ирпеня, эврики, патриотики, навигаторы, варшавские, и даже юниты с файнами - все это крайне неудобно для проживания из-за дикой плотности застройки и отсутствия инфраструктуры. И далеко не все согласны поменять удобства вторички поменять на "модность" первички.
Я понимаю, Вы сделали свой выбор в пользу новостроя и Вам хочется обосновать правильность этого выбора.
То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.
Для лучшего понимания делайте сравнение не с автомобилями или телефонами(выше написано почему именно это бред), а с товарами, которые имеют сопоставимый с недвижимостью срок эксплуатации


Багато що так, але не зовсім. Імхо, МОПи треба розуміти ширше - не тільки в сенсі "модні вхідні групи", а доглянутість, чистота. І тут чимало будинків зі вторинки в гарному стані дійсно дадуть фору всякому ультраеконом новобуду, де й п'яти років не пройшло, а вже плитка відвалюється и фарба полуплена.
Але й всілякі панельки, 464 і чешечки, та й навіть новіші, хоч і з "нещільною забудовою", але під' їзд язик не повернеться назвати парадним, і за виглядом і запахом гірше за будку для сміття. І тут цілком доцільне порівняння як іномарки з жигулями.
Другий параметр - комунікації. І тут вже не про модність, а в плані зручності все стає рівно навпаки.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что.
семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то

Плохая медицина и ко-ко-ко, в Европке средняя продолжительность жизни 70 лет, а у нас 50. Притом они еще в 70 лет бодрые и путешествуют. За Ит-шку вообще бред. Там очень это востребованно.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:32

  beee написав:
  Хомякоид написав:
  Первый написав:Зображення

Саксаганського сьогодні близько 10.00

Зи. Ковід не пройде:-)


Не зрозумів, а де люд ?
Здається вже тиждень як орда відступила від Кийова.
Чи всі у Єуропі готуються святкувати католицьку Паску.

У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что.
семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то


Знайомий сидів до війни на потоці, винаймав квартиру.
З початком війни потік закінчився.
Сидить біля батьків, працює віддалено.
Буде звільнятись, так як на оклад ніхто далі працювати не буде.
Думаю там таких в центрі більшість.

Прогнози по падінню ВВП - 45%.
Не памятаю такого падіння ні в 2009 ні в 2014.
Може і буде попит на квартири, але ресурсів не буде.

А де Конг пропав ? Було б цікаво почути від практика.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.
Меня тогда здесь высмеяли.
Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:33

  Faceless написав:Другий параметр
третий параметр контингент, меня когда то пригласили на День рождения на южную борщаговку, и мы часов к 11 вечера вышли погулять, к озёрам, у кольцевой дороги, было лето выходной день, столько алкашей и гоповатой молодежи я давно не видел.

Жить в том районе мне западло даже бесплатно. Хотя расстояния между домами да большие, и авто под домами почти нет (по сравнению с Ирпенем).

Damien вы в какую цену оценили бы жильё в этом районе?

Damien
То, что пригород - это "плохо", Вы уже поняли( в любой войне пригороду каюк, сегодня это Буча-Ирпень, завтра это может быть любой другой городишко в пригороде, в Броварах половину седые наверное).Осталось понять остальное.
На счёт войны не гневите Бога. Врага остановил не пригород, а река Ирпень с её болотистыми берегами. Что будут бомбить в следующий раз никому не известно, так что не зарекайтесь что по вам не попадут, такие заявления не интеллектуальны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 13:47, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:34

  beee написав:Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.
Меня тогда здесь высмеяли.
Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.


Где ролик ? Просьба продублировать
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