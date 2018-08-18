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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:34
BIGor написав: beee написав:
У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что.
семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Плохая медицина и ко-ко-ко, в Европке средняя продолжительность жизни 70 лет, а у нас 50. Притом они еще в 70 лет бодрые и путешествуют. За Ит-шку вообще бред. Там очень это востребованно.
Где вы увидели в моём тексте слово "плохая", а? ко-ко-ко
ит шнику всё равно из какой страны работать. работодатель не европейский
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:36
Хомякоид написав: beee написав:
Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.
Меня тогда здесь высмеяли.
Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.
Где ролик ? Просьба продублировать
ни за что на свете, даже под страхом смерти. меня тут с ..овном смешают за каждую фразу
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beee
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:37
Медицина там дійсно, скажімо так, незвична для нас. Навіть зі страховою. Поки ситуація не ургентна, твої проблеми мало кого цікавлять. Подзвонити в страхову й записатися до профільного спкціаліста на сьогодні-завтра, як у нас, не вийде. Навіть по страховій, направлення тільки від терапевта і в чергу, часто на місяць і більше. Оснащеність лікарень куди краща, але це вже оцінити можна тільки з реально складними проблемами. Те, що стосується більш "простих" випадків, у нас простіше й комфортніше
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:38
beee написав: BIGor написав: beee написав:
У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что.
семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Плохая медицина и ко-ко-ко, в Европке средняя продолжительность жизни 70 лет, а у нас 50. Притом они еще в 70 лет бодрые и путешествуют. За Ит-шку вообще бред. Там очень это востребованно.
Где вы увидели в моём тексте слово "плохая", а? ко-ко-ко
ит шнику всё равно из какой страны работать. работодатель не европейский
Есть такое что что-бы попасть на прием к специализированнму врачу нужно ждать в экстремальных случаях до 6 месяцев.
Зато в случае ЧП прибежит сразу консилиум и будут спецов привозить на вертолете.
На стоимость лекарств никто смотреть не будет.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:39
beee написав: BIGor написав: beee написав:
У нас в ЖК - в центре из 700 квартир свет в окнах - квартир пять. жутковато. дворы пустые. несколько авто с номерами АЕ грузили вещи. в центре печально пока что.
семья IT шников, снимавшая у меня дом под Ирпенём, вернулись сегодня из Европы в Киев. Рожать здесь будут. Там никому мы не нужны и медицина мягко говоря странная в нашем понимании. Сестра на 6 месяце беременности ждёт узи в Польше месяц. У нас это быстро, чётко как-то
Плохая медицина и ко-ко-ко, в Европке средняя продолжительность жизни 70 лет, а у нас 50. Притом они еще в 70 лет бодрые и путешествуют. За Ит-шку вообще бред. Там очень это востребованно.
Где вы увидели в моём тексте слово "плохая", а? ко-ко-ко
ит шнику всё равно из какой страны работать. работодатель не европейский
Не те, щоб все одно. Питання податків всюди різне, і рейти міняються в залежності від країни локації
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:39
beee написав: Хомякоид написав: beee написав:
Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.
Меня тогда здесь высмеяли.
Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.
Где ролик ? Просьба продублировать
ни за что на свете, даже под страхом смерти. меня тут с ..овном смешают за каждую фразу
Просьба сбросьте мне в личку если так
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:39
Хомякоид написав: beee написав: BIGor написав:
Плохая медицина и ко-ко-ко, в Европке средняя продолжительность жизни 70 лет, а у нас 50. Притом они еще в 70 лет бодрые и путешествуют. За Ит-шку вообще бред. Там очень это востребованно.
Где вы увидели в моём тексте слово "плохая", а? ко-ко-ко
ит шнику всё равно из какой страны работать. работодатель не европейский
Есть такое что что-бы попасть на прием к специализированнму врачу нужно ждать в экстремальных случаях до 6 месяцев.
Зато в случае ЧП прибежит сразу консилиум и будут спецов привозить на вертолете.
На стоимость лекарств никто смотреть не будет.
Тільки потім той гвинтокрил оплачувати будете до смерті
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:44
ЖК в центре на 800 квартир
вечером глянул в окна - уже где то 40% светиться окон
динамика положительная.
пробок с каждым днем все больше и больше, но "блок посты" не убирают.
по моему мнению в центре уже пора освобождать все.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:46
Faceless написав:
Тільки потім той гвинтокрил оплачувати будете до смерті
Якщо ви будете в нетверезому стані і знесете стовп, так і буде.
В інших випадках страхова компанія все покриє.
Знаю випадок, страхова компанія заплатила 90 тис.євро за лікування.
Збирали пасажира по частинам та приводили більше 2 тижнів до тями.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:47
beee написав: Хомякоид написав: beee написав:
Помню когда-то с меня стебались здесь про безопасность панелек. Я тогда писал, что панельный дом с инженерной точки зрения - братская могила.
Меня тогда здесь высмеяли.
Недавно я выпустил ролик про бомбоубежища и безопасность различных конструкций домов.
Где ролик ? Просьба продублировать
ни за что на свете, даже под страхом смерти. меня тут с ..овном смешают за каждую фразу
Просьба сбросьте мне в личку если так
Там ничего такого.
Просто акцент на опасности домов с применением сб0рных конструкций: панельных домов, хрущёвок с панельным перекрытием, других домов с использованием сборняка. О монолитных домах и о самом безопасном месте в нём (лифтовых шахтах, которые всегда монолитны), об опасности находиться близко наружных стен даже в монолитно-каркасных дома, т.к. стены - это обычное заполнение кладочными блоками (кирпич, газоблок, керамоблок ...) и кое что об бомбоубежищах в сущ. квартирах и домах по опыту другой интересной страны. кароч банальщина
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