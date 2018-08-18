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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:51
beee жаль я пропустил этот пост, панельки надо законодательно запретить. Но и кирпичные с несущими стенами ненамного лучше. Остается только монолит с подземными паркингами.
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vitaliian
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:53
beee написав:
Там ничего такого.
Просто акцент на опасности домов с применением сб0рных конструкций: панельных домов, хрущёвок с панельным перекрытием, других домов с использованием сборняка. О монолитных домах и о самом безопасном месте в нём (лифтовых шахтах, которые всегда монолитны), об опасности находиться близко наружных стен даже в монолитно-каркасных дома, т.к. стены - это обычное заполнение кладочными блоками (кирпич, газоблок, керамоблок ...) и кое что об бомбоубежищах в сущ. квартирах и домах по опыту другой интересной страны. кароч банальщина
Да, тут уже неодноразово обсуждалось, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.
У царских может быть 1 метр и больше.
Сейчас такое практически не строят.
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Хомякоид
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:00
Хомякоид написав: beee написав:
Там ничего такого.
Просто акцент на опасности домов с применением сб0рных конструкций: панельных домов, хрущёвок с панельным перекрытием, других домов с использованием сборняка. О монолитных домах и о самом безопасном месте в нём (лифтовых шахтах, которые всегда монолитны), об опасности находиться близко наружных стен даже в монолитно-каркасных дома, т.к. стены - это обычное заполнение кладочными блоками (кирпич, газоблок, керамоблок ...) и кое что об бомбоубежищах в сущ. квартирах и домах по опыту другой интересной страны. кароч банальщина
Да, тут уже неодноразово обсуждалось, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.
У царских может быть 1 метр и больше.
Сейчас такое практически не строят.
как это не строят? драгоманова 17 - толщина стены 1 метр
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:03
Хомякоид написав: Faceless написав:
Тільки потім той гвинтокрил оплачувати будете до смерті
Якщо ви будете в нетверезому стані і знесете стовп, так і буде.
В інших випадках страхова компанія все покриє.
Знаю випадок, страхова компанія заплатила 90 тис.євро за лікування.
Збирали пасажира по частинам та приводили більше 2 тижнів до тями.
Блаженні, хто вірить
Про гвинтокрил і рахунок потім на півмільйона десь на форумі писали, не переоцінюйте роль страхових, дай боже вам не дізнатися про це на власному досвіді
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:07
vitaliian написав:beee жаль я пропустил этот пост, панельки надо законодательно запретить. Но и кирпичные с несущими стенами ненамного лучше. Остается только монолит с подземными паркингами.
Про законодавчі заборони це вже занадто. Так можна все, крім землянок, заборонити. В США більше половини населення взагалі живуть в будинках ніф-ніфа.
Не можна все будівництво перевести на вимоги до бункерів. Особливо, коли знадобиться (вже треба) багато недорогого житла. Можливо, навпаки, масово перейдуть на "канадські технології" в передмістях, бо житла треба багато й швидко
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:38
UA написав:
Некоторые застройщики специализирующиеся на эконом. сегменте возможно возобновят работу.
У бизнес класса перспектив нет.
Повторюсь. По легенде первичка пролоббирует открытие реестров недвиги только для постановки на учет уже построенного. Что сделает возможным продажи и покупки только новостроя.
Чисто по теории можно рискнуть и прям сейчас вкинуть деньги в строй компанию в надежде что они таки достроят и не воспользуются основанием по форс-мажору.
По поводу достроят- не достроят. Все зависит чисто
1. от выручки с продаж, (а она по моему будет не особо).
2. от реального желания
строить но теперь с меньшей прибылью.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:39
Faceless написав:
В США більше половини населення взагалі живуть в будинках ніф-ніфа
Недорогое жилье это вариации бмз из сип-osb панелей / пластика / дерева / пенопласта читай мафы. Их плюс можно наштамповать тысячи за короткий срок и реально расселить людей. С апреля по ноябрь, а зимой его энергоэффективность под вопросом, как и то чем его топить.
Либо государство будет дотировать само строительство или производство кирпича/бетона. Что скорее всего, по крайней мере мне кажется это разумнее. И само же государство может стать флетлордом такого жилья, потому что купить не у многих деньги есть, а в большую честную шару я не верю.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 кві, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:40
Коротше, варіант лише 1
- будувати будинки з соломи, чи омна/омноблоку і палок... Але!
Але українську армію треба зробити таку, щоб входила у першу трійку найсильніших/найкращих армій світу!
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:41
Faceless написав:
Медицина там дійсно, скажімо так, незвична для нас. Навіть зі страховою. Поки ситуація не ургентна, твої проблеми мало кого цікавлять. Подзвонити в страхову й записатися до профільного спкціаліста на сьогодні-завтра, як у нас, не вийде
. Навіть по страховій, направлення тільки від терапевта і в чергу, часто на місяць і більше. Оснащеність лікарень куди краща, але це вже оцінити можна тільки з реально складними проблемами. Те, що стосується більш "простих" випадків, у нас простіше й комфортніше
Та не вже?! Де з це такий беспредєл?
Жив закордоном - не проблема і записатись - треба мониторити, і просто прийти в день хвороби і попасти до лікаря...
А так то та, закордоном все погано )))
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:44
Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші квартири переселенці отримають через три-чотири місяці – Офіс президента
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