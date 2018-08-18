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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9729973097319732>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:50

3 апреля я писал такое:

  vitaliian написав:трёхсторонней договор застройщик -государство- погорелец. Я знаю ж.комплексы на разных стадиях по 800-1500 квартир в каждом, где продано менее 60% по состоянию на осень 2021.

Застройщики обычно говорят, запустить не могу, потому что нет продаж. По таким комплексам могут быть подвижки, если их профинансирует государство. Это самый короткий путь выдать погорельцу жильё. А в текущих реалиях ещё и шанс вообще сдать объект.

Может вы такие комплексы по всей Украине видите, но я их львиную долю вижу в Киеве и пригороде, возможно в некоторых крупных городах, уже в гораздо меньших количествах.

Для полноты картины нехватает информации о количестве непроданных квартир в недостроях и количестве семей - погорельцев. Тогда можно предметно что то оценивать, пока это всё чьи то хотелки


И власть меня услышала:

В Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям, повідомив Тимошенко. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.
Собівартість таких квартир буде набагато меншою $1000. Будівельники мають мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно, зазначають в Офісі президента.
Для викупу та будівництва нового житла на першому етапі будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів.
https://cutt.ly/9Fv8aqE

Дёшево и качественно это конечно мечты. Но эврику могут по шурику и достроить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 14:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:Коротше, варіант лише 1 :) - будувати будинки з соломи, чи омна/омноблоку і палок... Але!
Але українську армію треба зробити таку, щоб входила у першу трійку найсильніших/найкращих армій світу!
Вже входить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  Faceless написав:Медицина там дійсно, скажімо так, незвична для нас. Навіть зі страховою. Поки ситуація не ургентна, твої проблеми мало кого цікавлять. Подзвонити в страхову й записатися до профільного спкціаліста на сьогодні-завтра, як у нас, не вийде. Навіть по страховій, направлення тільки від терапевта і в чергу, часто на місяць і більше. Оснащеність лікарень куди краща, але це вже оцінити можна тільки з реально складними проблемами. Те, що стосується більш "простих" випадків, у нас простіше й комфортніше

Та не вже?! Де з це такий беспредєл?

Жив закордоном - не проблема і записатись - треба мониторити, і просто прийти в день хвороби і попасти до лікаря...

А так то та, закордоном все погано )))


Наприклад, Іспанія. І то з реального досвіду нещодавно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:00

  vitaliian написав:
И власть меня услышала:

В Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям, повідомив Тимошенко. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.
Собівартість таких квартир буде набагато меншою $1000. Будівельники мають мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно, зазначають в Офісі президента.
Для викупу та будівництва нового житла на першому етапі будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів. https://cutt.ly/9Fv8aqE

Дёшево и качественно это конечно мечты. Но эврику могут по шурику и достроить.

Что ж эта идея напоминает... :roll: расселение бараков и коммуналок после второй мировой: разные очередя для разных категорий населения и тд...
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:10

  Negotive написав:Что ж эта идея напоминает... расселение бараков и коммуналок после второй мировой: разные очередя для разных категорий населения и тд...
я приводил эту аналогию на примере коммуналок Одессы, многие до сих пор в них живут. Скорее всего будут приняты нормы ~12м2 на человека и семье из 3х человек дадут на каких то условиях 36м2.

Опираться на аналогичную разрушенной площади не вижу смысла, кто то жил один в 100м2 а другая семья ютилась в комнате 12м2 расселять их в такие же условия - безумие. Умнее привязываться к количеству членов семьи, но и сложнее контролировать.

Наверное будет верхняя граница отсечения хотелок по метражу, иначе в заявления начнут включать бабушек, двоюродных братьев, любовниц и тд
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:20

  Faceless написав:
Успіх написав:Коротше, варіант лише 1 :) - будувати будинки з соломи, чи омна/омноблоку і палок... Але!
Але українську армію треба зробити таку, щоб входила у першу трійку найсильніших/найкращих армій світу!
Вже входить

Ну так, раз розгромила "другу армії світу" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:31

Метки рисует полиция

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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:37

  Faceless написав:
change_pm написав:
  Faceless написав:Медицина там дійсно, скажімо так, незвична для нас. Навіть зі страховою. Поки ситуація не ургентна, твої проблеми мало кого цікавлять. Подзвонити в страхову й записатися до профільного спкціаліста на сьогодні-завтра, як у нас, не вийде. Навіть по страховій, направлення тільки від терапевта і в чергу, часто на місяць і більше. Оснащеність лікарень куди краща, але це вже оцінити можна тільки з реально складними проблемами. Те, що стосується більш "простих" випадків, у нас простіше й комфортніше

Та не вже?! Де з це такий беспредєл?

Жив закордоном - не проблема і записатись - треба мониторити, і просто прийти в день хвороби і попасти до лікаря...

А так то та, закордоном все погано )))


Наприклад, Іспанія. І то з реального досвіду нещодавно

Відень. Стоматолог. Найближчий запис на червень. Це той що платний.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:39

В Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям, повідомив Тимошенко. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.
Собівартість таких квартир буде набагато меншою $1000. Будівельники мають мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно, зазначають в Офісі президента.
Для викупу та будівництва нового житла на першому етапі будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів.

Расписались в своей некомпетентности.
Там, где стоят готовые, но не введенные в эксплуатацию - там и квартиры 90% имеют своих хозяев. Оставшееся 10% - неликвид с большим метражом, который для данных целей все равно не подходит.
Если кто думает иначе - назовите какие именно ЖК подходят под определение из цитаты.

Есть много домов с другой ситуацией - половину квартир продано, но и дом крайне далеко от готового. С ними есть только один путь - как с Эврикой и Патриотикой, достраивать за счет маржи с будущих ЖК застройщика, землю под которые выделять без оплаты.
Но это тоже не годится для решения проблемы, если обязать застройщика продавать по 1000уе, то не с чего будет достраивать Эврики-Патриотики
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:41

  vitaliian написав:
В Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям, повідомив Тимошенко. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.
Собівартість таких квартир буде набагато меншою $1000. Будівельники мають мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно, зазначають в Офісі президента.
Для викупу та будівництва нового житла на першому етапі будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів.
https://cutt.ly/9Fv8aqE
Дёшево и качественно это конечно мечты. Но эврику могут по шурику и достроить.


В Эврике или Патриотике или объектах Укрбуда почти все квартиры забронированы и оплачены частными инвештырями. Как достройка Эврики или Патриотики будет означать помощь потерявшим жилье ?
Как можно заставить частника продать жилье по устраивающей покупателя цене ?

Реально договориться с застройщиком о продаже тех квартир, которые не забронированы.
О каких городах речь идет, где/кто предоставит метр с ремонтом и техникой "намного дешевле 1000 долл.", есть гипотетические примеры ?
Частники привыкли хорошо кушать и всегда ныли, что строят на грани рентабельности.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Пон 11 кві, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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