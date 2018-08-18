Додано: Пон 11 кві, 2022 15:39

В Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям, повідомив Тимошенко. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.

Собівартість таких квартир буде набагато меншою $1000. Будівельники мають мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно, зазначають в Офісі президента.

Для викупу та будівництва нового житла на першому етапі будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів.

Расписались в своей некомпетентности.Там, где стоят готовые, но не введенные в эксплуатацию - там и квартиры 90% имеют своих хозяев. Оставшееся 10% - неликвид с большим метражом, который для данных целей все равно не подходит.Если кто думает иначе - назовите какие именно ЖК подходят под определение из цитаты.Есть много домов с другой ситуацией - половину квартир продано, но и дом крайне далеко от готового. С ними есть только один путь - как с Эврикой и Патриотикой, достраивать за счет маржи с будущих ЖК застройщика, землю под которые выделять без оплаты.Но это тоже не годится для решения проблемы, если обязать застройщика продавать по 1000уе, то не с чего будет достраивать Эврики-Патриотики