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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9729973097319732

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 190
1. Не вище 900
21%
39
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
18
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:45

  vladimir07 написав:В Эврике или Патриотике или объектах Укрбуда почти все квартиры забронированы и оплачены частными инвештырями. Как достройка Эврики или Патриотики будет означать помощь потерявшим жилье
я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.

На эти компенсации дом достраивается.

Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 15:50, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:48

  Хомякоид написав: Да, тут уже неодноразово обсуждалось, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.

В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""
На самом деле - нет. Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:51

  Damien написав:
  Хомякоид написав: Да, тут уже неодноразово обсуждалось, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.

В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""
На самом деле - нет. Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью


Была инфо от Зебры с Чернигова, что самые крепкие оказались дома из силикатного кирпича.
Зебра на месте боев, склонен верить.
Хомякоид
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  #<1 ... 9729973097319732
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