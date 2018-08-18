|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:45
vladimir07 написав:
В Эврике или Патриотике или объектах Укрбуда почти все квартиры забронированы и оплачены частными инвештырями. Как достройка Эврики или Патриотики будет означать помощь потерявшим жилье
я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.
На эти компенсации дом достраивается.
Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 кві, 2022 15:50, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12234
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1957 раз.
- Подякували: 2820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:48
Хомякоид написав:
Да, тут уже неодноразово обсуждалось
, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.
В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""На самом деле - нет.
Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 611
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:51
Damien написав: Хомякоид написав:
Да, тут уже неодноразово обсуждалось
, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.
В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""На самом деле - нет.
Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью
Была инфо от Зебры с Чернигова, что самые крепкие оказались дома из силикатного кирпича.
Зебра на месте боев, склонен верить.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1682
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2020 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21959
|5966785
|
|
|1008
|2159498
|
|
|16
|34264
|
|