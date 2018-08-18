Додано: Пон 11 кві, 2022 15:58

vitaliian написав: я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.



На эти компенсации дом достраивается.



Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя. я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.На эти компенсации дом достраивается.Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя.

Как это реализовать в жизни ? Есть две пострадавших стороны, которым нужно жилье причем одна сторона давно его оплатила и ждет готовое для вселения. Будут насильно назначать "более пострадавших" что ли ? Я думаю в юридическом плане это анриал.Причем компенсация будет предложена естественно такая, что за нее и близко ничего не взять по сравнению с тем, что должно быть. А кроме компенсации еще надо финансирование застройщика иначе ему какой смысл во все это ввязываться.И как достраивать дом в котором условно половина отказавшихся, а половина согласившихся. Нельзя выборочно построить отдельные квартиры, а на месте отказавшихся оставить дырки, которые бывают после попадания ракет.Да, нет, по моему ерунда полная.