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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:45
vladimir07 написав:
В Эврике или Патриотике или объектах Укрбуда почти все квартиры забронированы и оплачены частными инвештырями. Как достройка Эврики или Патриотики будет означать помощь потерявшим жилье
я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.
На эти компенсации дом достраивается.
Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 кві, 2022 15:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:48
Хомякоид написав:
Да, тут уже неодноразово обсуждалось
, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.
В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""На самом деле - нет.
Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью
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Damien
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:51
Damien написав: Хомякоид написав:
Да, тут уже неодноразово обсуждалось
, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.
В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""На самом деле - нет.
Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью
Была инфо от Зебры с Чернигова, что самые крепкие оказались дома из силикатного кирпича.
Зебра на месте боев, склонен верить.
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Хомякоид
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:56
пишут что южный мост открылт
ура
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:58
vitaliian написав:
я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.
На эти компенсации дом достраивается.
Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя.
Как это реализовать в жизни ? Есть две пострадавших стороны, которым нужно жилье причем одна сторона давно его оплатила и ждет готовое для вселения. Будут насильно назначать "более пострадавших" что ли ? Я думаю в юридическом плане это анриал.
Причем компенсация будет предложена естественно такая, что за нее и близко ничего не взять по сравнению с тем, что должно быть. А кроме компенсации еще надо финансирование застройщика иначе ему какой смысл во все это ввязываться.
И как достраивать дом в котором условно половина отказавшихся, а половина согласившихся. Нельзя выборочно построить отдельные квартиры, а на месте отказавшихся оставить дырки, которые бывают после попадания ракет.
Да, нет, по моему ерунда полная.
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vladimir07
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:13
vitaliian написав:
третий параметр контингент
, меня когда то пригласили на День рождения на южную борщаговку, и мы часов к 11 вечера вышли погулять, к озёрам, у кольцевой дороги, было лето выходной день, столько алкашей и гоповатой молодежи я давно не видел.
Жить в том районе мне западло даже бесплатно. Хотя расстояния между домами да большие, и авто под домами почти нет (по сравнению с Ирпенем). Damien вы в какую цену оценили бы жильё в этом районе?
Вы продолжаете сравнивать несравнимое. Понятное дело, Борщага в районе ул.Симиренко - это ужас-ужас по контингенту. Но почему так случилось? Потому что там при Союзе раздавали жилье низшему рабочему классу и всяким стремным слоям населения(матери-одиночки, многодетные). Эти стремные слои населения со временем дали потомство, размножились и получился такой себе локальный лепрозорий.
Да, если есть цель себя убедить, что первичка в Ирпене лучше, то пример действительно подходящий.
Но вторичка - это не только этот район Борщаги. Почему, например, не сравнивать с Акдемгородком(а еще лучше с Оболонью)? Может быть потому, что тогда рушится вся доказательная база и внезапно обнаруживается, что вторичка там интереснее, чем первичка в Ирпене?
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:14
airmax78 написав:
Відень. Стоматолог. Найближчий запис на червень. Це той що платний.
Імердженсі? Якщо ні, цікаво, який лід тайм у місцевих?
пісі. спешл, фор ю, там Братіслава поруч, і дешевше, і можливо швидше буде...
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:16
Хомякоид написав: Damien написав: Хомякоид написав:
Да, тут уже неодноразово обсуждалось
, самые надежные кирпичные дома с несущими стенами.
Чем толще стены тем лучше.
У меня 60 см. стена.
В лучших традициях пропаганды. "Как всем давно известно..", "Очевиден вывод...", "Несложно догадаться...""На самом деле - нет.
Дома с несущими стенами из кирпича совсем чуть менее опасны чем панельные с точки зрения полного обрушения во время войны. Совсем чуть-чуть.
Монолитно-каркасные практически неуязвимы для обрушения, но в месте попадания квартиру выносит полностью
Была инфо от Зебры с Чернигова, что самые крепкие оказались дома из силикатного кирпича.
Зебра на месте боев, склонен верить.
Тот ещё эксперт, да
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:17
vitaliian написав: vladimir07 написав:
В Эврике или Патриотике или объектах Укрбуда почти все квартиры забронированы и оплачены частными инвештырями. Как достройка Эврики или Патриотики будет означать помощь потерявшим жилье
я вижу механизм такой, инвесторам предлагается компенсация с выходом из имущественных прав
, мотивация - шанс продать квартиру в недострое.
На эти компенсации дом достраивается.
Кто не захочет компенсацию, тем досвидос и шанс уходит к другому застройщику. В этом случае жадный инвестор, отказавшись от компенсации, не получит ничего кроме долгостроя.
попахіває революційним віджаттям проперті...
хоча наразі ж вийськовий стан. потім надзвичайний - хто знає, які там будуть правила в тому часі?
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:19
vladimir07 написав:
, а половина согласившихся. Нельзя выборочно построить отдельные квартиры, а на месте отказавшихся оставить дырки, которые бывают после попадания ракет.
Да, нет, по моему ерунда полная.
это детали, всем инвесторам предлагается откуп их имущественных прав по 800 уе, кто против тем предлагается добавить 200 уе для завершения строительства. Государство откупает объект по 800 уе и домазывает 200 уе для его завершения. Все в одинаковом положении. Что кому выгоднее решает каждый сам.
Юридически вообще всё просто, этих инвесторов формально не существует, государство общается только с застройщиком.
Если будут отказники от двух предложенных вариантов, застройщик создаёт ЗАО, конвертирует все имущественные права на объект в ценные бумаги и делает 20% допэмиссию.
в итоге получается владельцем квартиры становится тот, кто докупит 20% акций, у остальных на руках остаются ценные бумаги, которые они вольны продать/подарить/выкинуть.
По этой схеме приватизировали почти все предприятия Украины, оспорить её законность невозможно.
(Цифры взяты с потолка)
Главное другое посмотрите по карте луна где все эти недострои. 90% в Киеве. Вот так мариупольцы станут киевлянами.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 кві, 2022 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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